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Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 07:46 | 

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen'den o soruya yanıt yok!

Aşkları kısa süre önce başlayan Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen önceki gün Etiler’de baş başa yemek yedi.

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Keyifleri yerinde olan ünlü çift birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.Oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen aşkı doludizgin devam ediyor.

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Ünlü çift önceki gün Etiler’deki Elbet isimli restoranda öğle yemeği yedi.Yemek esnasında bol bol şakalaşan Şenolsun ve Evirgen birlikte görüntü vermemek için ise mekandan ayrı ayrı çıktı.Mekanı ilk terk eden Melisa Şenolsun oldu.

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Ünlü oyuncu “Atiye” dizisindeki sevişme sahneleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Şenolsun’un ardından dışarı çıkan Evirgen de sevgilisinin o sahneleri hakkında konuşmak istemedi.

4İşte günün öne çıkan magazin haberleri...
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İşte günün öne çıkan magazin haberleri...

Annesine proje teklif edecek

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal önceki gün Bebek’te görüntülendi. Kariyerine yapımcı olarak devam eden Ünal yeni projeler için toplantılar yaptığını söyledi.

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Annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ünal, “Annem çok şükür iyi hatta son zamanlarda epey güzelleşti. O bir projede yer almak istemiyor ama ben kendisine bir teklif yapacağım” diye konuştu.

Deniz BOY

6Dünyaya açılıyoruz
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Dünyaya açılıyoruz

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Kurduğu kozmetik markasıyla iş hayatına atılan şarkıcı, “Bu hafta iş hayatım için çok önemli adımlar atacağım. Katar’dan iş ortaklığı konusunda görüşmeler için masaya oturacağım. Dünyaya açılıyoruz” dedi.

Cenker TEZEL

7Setlere dönüyor
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Setlere dönüyor

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren İlknur Soydaş, önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektife takıldı. Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim” dedi.

8El ele alışveriş
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El ele alışveriş

Eski manken ve oyuncu İnci Pars, 3 yıl önce evlendiği Eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’le Nişantaşı’nda görüntülendi. Salgın nedeniyle zorunlu olan maske takma kuralına uyan çift, City’s AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

9Tom ve Huckleberry
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Tom ve Huckleberry

Nehir Erdoğan, Cunda tatilinde yazar Ozan Önen’le çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına yazdığı notla kendisini ve Önen’i Amerikan edebiyatının sevilen çocuk karakterleri Tom Sawyer ile arkadaşı Huckleberry Finn’e benzetti: “İki Yıl Okul Tatili - Tom Sawyer - Huckleberry Finn.”

10Yeni şarkılar geliyor
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Yeni şarkılar geliyor

Gökhan Tepe; Muazzez Ersoy ve Şebnem Sungur’u geçtiğimiz akşam sahibi olduğu Noa Burger’in Nişantaşı şubesinde ağırladı. Ersoy, hem hamburgerlerin tadına baktı hem de Gökhan Tepe ve Şebnem Sungur’dan yeni şarkılar istedi. Gökhan Tepe ise paylaştığı fotoğrafta “Yeni şarkılarımız geliyor” dedi.

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