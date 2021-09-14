Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı oldu

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR? Aslen İzmirli olan Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu Efecan Şenolsun’un kardeşi olan genç oyuncu, dizi kariyerine 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Melisa Şenolsun, 2018 yapımı Nefes Nefese’de narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kız olan Rüya’yı canlandırdı. Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisinde rol aldı.