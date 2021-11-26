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GeriMagazin Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile aşk iddialarına son noktayı koydu!
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Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 16:14 | 

Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile aşk iddialarına son noktayı koydu!

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana gelen Melisa Şenolsun'un kendisi gibi oyuncu Ekin Mert Daymaz'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Söylentiler hızla yayılırken Ekin Mert Daymaz'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz'la aşk mı yaşıyor sorularına güzel oyuncudan yanıt gecikmedi. İşte Melisa Şenolsun'un sosyal medyasından yaptığı açıklama...

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İşletmeci Umut Evirgen'le ilişkilerini sonlandıran oyuncu Melisa Şenolsun'un adı oyuncu Ekin Mert Daymaz ile anılmaya başladı.
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Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz aşkının bir ay önce başladığına ve bir mekan çıkışı birlikte görüldüğüne dair çıkan söylentilere güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan beklenen yanıt geldi.
3PANİK YOK

"PANİK YOK"

Hakkında çıkan aşk iddalarına Berlin'den yanıt veren Melisa Şenolsun, " arkadaşlar panik yok! Kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" diyerek söylentilere espirili bir şekilde isyan etti.
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