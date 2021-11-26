Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile aşk iddialarına son noktayı koydu!
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana gelen Melisa Şenolsun'un kendisi gibi oyuncu Ekin Mert Daymaz'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Söylentiler hızla yayılırken Ekin Mert Daymaz'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz'la aşk mı yaşıyor sorularına güzel oyuncudan yanıt gecikmedi. İşte Melisa Şenolsun'un sosyal medyasından yaptığı açıklama...
İşletmeci Umut Evirgen'le ilişkilerini sonlandıran oyuncu Melisa Şenolsun'un adı oyuncu Ekin Mert Daymaz ile anılmaya başladı.