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Magazin
Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 08:19 | 

Melisa Döngel'in alışveriş stili

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Melisa Döngel önceki gün Vadistanbul’da objektife yansıdı. Güzel oyuncu giyim stiliyle dikkat çekti. Önce bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Melisa Döngel, daha sonra mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeni dizisi “Aşk Mantık İntikam”ın çekimlerine başlayan oyuncu, “Setten çıkıp buraya geldim. İlk fragmanı arkadaşlarım çok beğenmiş. Ekipçe yayınlanacağı günü bekliyoruz, heyecanlıyız” dedi.

2En sevdiğim mevsim

En sevdiğim mevsim

Oyuncu Irmak Ünal, tatil sezonunu açtı. Soluğu Alaçatı’da alan Ünal, deniz öncesi anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Önceki gün ışıltılı bikinisi ve kırmızı kimonosu ile objektif karşısına geçen oyuncu, fotoğrafına şu notu düştü: “En sevdiğim mevsim, hoş geldin... Bir yaz daha hayat yolculuğumda... Farkındayım, sevgiyle ve şükranla kucaklıyorum.”

3Kısmetim Buğrahan mı

Kısmetim Buğrahan mı?

Contemporary İstanbul’un açılışına sevgilisi Buğrahan Tuncer’le katılan Eda Ece, evlilik sorularına yanıt verdi: “Böyle şeyler kısmet. Evlenmek ve çocuk yapmak isteyen biriyim. Buğra ile mi kısmet olur, alnımızda ne yazıyor, onu bilmiyorum. Şu an için bir hazırlığımız yok.” Kalabalık aile sevdiğini söyleyen oyuncu, “Kaç çocuk istersiniz?” sorusunu da “Allah nasip ederse iki-üç çocuk isterim” diye yanıtladı.

4Her şeylerim

Her şeylerim

Ünlü türkücü Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz’i kucağına alıp poz verdi. Alişan, bu anları sosyal medya hesabından “İnşallah hep böyle gülelim. Benim her şeylerim” notuyla beğeniye sundu.

5Operasyon geçirdim

Operasyon geçirdim

Oyuncu Ekin Koç önceki gün Cihangir’deydi. Parmağını kıran oyuncu, ağrılarının geçmemesi üzerine ameliyat olduğunu söyledi. Koç ayrıca yapımcısıyla yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı yeni projesinin iptal olduğunu dile getirdi. ◊ Sayit DURMAZ

6Junior Selim Selimoğlu geliyor

Junior Selim Selimoğlu geliyor

Şarkıcı Bengü önceki gün Akmerkez’deydi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, oğluna eşinin ismi Selim’i vermeyi düşündüklerini söyledi: “İsim olarak junior Selim Selimoğlu’nu düşünüyoruz. Zaten eşim Selim’in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim’e bıraktık.” ◊ Sayit DURMAZ

7Ailemle değerli anlar

Ailemle değerli anlar

Oyuncu Lale Cangal, eşi Cemal Hünal ve oğulları Doğan Atilla ile yeni yaşını kutladı. 40 yaşına basan Cangal, evlerindeki doğum günü kutlamasından fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Hayatımdaki değerli anlar, sevgili ailemle.”

8Yarı finali temmuzda

Yarı finali temmuzda

34. Best Model Türkiye Yarışması, bu sene kaybettiğimiz moda dünyasının duayenlerinden Fevziye Çamer’in anısına yapılacak.Temmuz ayında Taksim Sofitel Otel’de düzenlenecek yarışmanın organizasyon komitesinde Sevgi Kocaman, Tuğçe Sarıkaya Dağıstan, Selin Boronkay, Asil Çağıl, Almila Nur Özerman, Aslıhan Karalar, Serkan Cepheci, Ahmet Güneş, Derya Ekşioğlu, Muammer Kapucuoğlu, Volkan Yüksel, Gülafer Ataş, Ülkü Ülkügüner ve Suat Doruk yer alıyor.

9Kış şartlarında zor olacak

Kış şartlarında zor olacak

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Alkoçlar, kozmetik ve gıda takviyesi üzerine satış yapacağı yeni markasının üzerine çalıştığını söyledi. Gazetecilerin “Markanın reklamında kim oynayacak?” sorusuna Düzyatan “Karşılıklı anlaşabilirsek neden olmasın” diyerek eşine iş teklifinde bulundu. Oyuncu, “Barbaros” dizisinin de çekimlerine başladıklarını söyledi: “Denizde geçen bir işi yapmak gerçekten zor. Herhalde eylül ayında ekranda olur. Kış şartlarında zor olacak bir iş. Çok kitap okudum. Dönemle ilgili araştırmalar yaptım. İlk denize açılan Oruç Reis’i oynuyorum. Çok yetenekli ve keyifli partnerlerim var.” ◊ Behlül AYDIN

10Londra sokakları

Londra sokakları

Yeni single’ının kayıtları için Londra’da bulunan Edis, şehirdeki anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak Londra sokaklarında fotoğrafçı Ahmed Hassan’a poz verdi.

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