Melisa Döngel ve Deniz Şahin aşkı ortaya çıktı

Klipte işaret dili kullandı Niran Ünsal, yeni single’ı “Vay”a özel bir klip çekti. Ünlü şarkıcı, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının sözlerini klipte işaret diliyle anlattı.



Niran Ünsal’ın yeni single’ı “Vay” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının kayıtları Babajım Stüdyosu’nda gerçekleşti. Ünsal, şarkının klibinde işaret diline yer vererek sosyal sorumluluk projesine imza attı. Şarkıcı, projeyle ilgili şunları söyledi: “Bu projenin hayata geçmesine vesile olan Emel Müftüoğlu’na ve başımın tacı Sezen Aksu’ya ne kadar teşekkür etsem az. Klip sürecinde bana şarkının işaret dili ile şarkının nasıl anlatılacağını öğreten hocamız Ercüment Tanrıverdi, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu eski başkanı eşi Seçil Tanrıverdi ve Murat Dokumacı sağ olsun. Türkiye’de Sezen Aksu bestesi yorumlayan birçok insan oldu. Fakat ben farklı bir şeyler yaptım.”