Melisa Döngel ve Deniz Şahin aşkı ortaya çıktı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi DJ Guido Senia ile adı aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel aşkını itiraf etti. Ünlü oyuncu iş insanı Deniz Şahin ile aşk yaşıyor.
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Son dönemde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melisa Döngel'in adı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia daha sonra da Ekin Koç ile anılmıştı. İddialar karşısında uzun süre sessizliğini koruyan Döngel'den aşk itirafı geldi.
21 yaşındaki güzel oyuncu hayatında başka biri olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından sevgilisi Deniz Şahin ile çekildikleri bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan güzel oyuncu iddialara son noktayı koydu.
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Testi negatif çıktı
Gonca Vuslateri koronavirüsü yendiğini açıkladı. Bacağı yandığı için tedavisi hastanede devam eden ünlü oyuncu Covid katından normal bölüme geçtiğini söyledi: “Sabah 5’in en güzel haberi: Covid: Negatif. Hastaneden çıkmıyoruz. 9’uncu kata gidiyorum. Artık iki şey için değil tek şey için üzülebilirim. O da geçecek ama. Sete zımba gibi girerim.”
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Markete gidiyoruz
Seray Sever ve eşi Eray Sünbül önceki gün yürüyüş yaparken görüntülendi. Fotoğraflarını çekildiğini fark eden çift, hemen maskelerini taktı. Oyuncu, “Markete gidiyoruz. Bir yandan da yürüyüş yapıyoruz” dedi. (Cenker TEZEL)
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Baba-oğul pozu
Burak Hakkı, Sema Şimşek ile evliliğinden olan 13 yaşındaki oğlu Rüzgar’la çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Baba ve oğul, bahçelerindeki kiraz ağacının önünde poz verdi.
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Cem Yılmaz’dan kim korkmaz ki
Oyuncu Nursel Köse, Jülide Ateş’in sunduğu “40” programına konuk oldu. Ateş, oyuncuya “Komedi yapan herkes o zavallı adamla, Cem Yılmaz’la ölçülüyor” cümlesini hatırlatarak, “Nursel Köse Cem Yılmaz’dan korktu mu?” sorusunu yöneltti. Köse de şu yanıtı verdi: “Cem Yılmaz’la tanıştım. Aynı kulvara getirilmek yanlış. Cem Yılmaz’dan kim korkmaz ki! Halbuki onun gibi olmadan da komedi yapılmalı.”
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Ters köşe işler olacak
Oyuncu Çetin Altay önceki gün ikamet ettiği Cihangir’de kızı Meryem’i gezdirdi. Altay, şu sıralar yeni projeler için görüşmeler yaptığını söyledi: “Bazı diziler için görüşmeleri yaptım. Biri kesin olacak. Ters köşe işler de var ama genelde komedi yapımları.” (Cenker TEZEL)
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Müzik emekçilerine yardım
Deha Bilimlier yaklaşık bir buçuk senedir pandemi dolayısıyla sahne alamayan müzik emekçilerine yardımda bulundu. İki minibüs dolusu ramazan kolisiyle Dolapdere’de müzisyenlerin yaşadığı mahalleye giden ünlü şarkıcı, 200 kişiye yardım eli uzattı.
Bilimlier “Biz bu zor dönemde sektörümüzün içinde işsiz kalan sahne emekçisi dostlarımıza yardım etmek istedik. Umarım kısa zamanda salgın etkinliği azalır ve emektar dostlarım da ben de işimize kavuşuruz” dedi.
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Setlere dönüyor
Oyuncu Buse Varol, 2018 yılında Alişan’la evlenmiş, 1 yıl sonra da oğlu Burak’ı kucağına almıştı. Geçtiğimiz şubat ayında kızı Eliz’i dünyaya getiren Varol, setlere dönme kararı aldı. Oyunculuk yapmayı çok özlediğini söyleyen Varol, yapımcılardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Varol, rolüne göre imajını da değiştireceğini söyledi.
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Klipte işaret dili kullandı
Niran Ünsal, yeni single’ı “Vay”a özel bir klip çekti. Ünlü şarkıcı, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının sözlerini klipte işaret diliyle anlattı.
Niran Ünsal’ın yeni single’ı “Vay” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının kayıtları Babajım Stüdyosu’nda gerçekleşti. Ünsal, şarkının klibinde işaret diline yer vererek sosyal sorumluluk projesine imza attı. Şarkıcı, projeyle ilgili şunları söyledi: “Bu projenin hayata geçmesine vesile olan Emel Müftüoğlu’na ve başımın tacı Sezen Aksu’ya ne kadar teşekkür etsem az. Klip sürecinde bana şarkının işaret dili ile şarkının nasıl anlatılacağını öğreten hocamız Ercüment Tanrıverdi, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu eski başkanı eşi Seçil Tanrıverdi ve Murat Dokumacı sağ olsun. Türkiye’de Sezen Aksu bestesi yorumlayan birçok insan oldu. Fakat ben farklı bir şeyler yaptım.”