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Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 11:20 | 

Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında, nereli? Melis Sütşurup Mustafa Sandal çifti evlenme kararı aldı!

Üç yıldır birliktelik yaşayan Melis Sütşurup Mustafa Sandal çiftinin evleneceği haberleri gündemde yer almaya başladı bu gelişmenin ardından cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup'un hayatı merak konusu olmaya başladı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Melis Sütşurup hakkında merak edilenler...

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Bir süredir birliktelik yaşayan ve daha önce bir kez evlenmiş olan Melis Sütşurup Mustafa Sandal ile evlenme kararı aldı.
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Yazın evlenecekleri konuşulan çift bu haberin ardından merak konusu oldu. Mustafa Sandal'ın sevgilisi olarak tanıdığımız cemiyetin ünlü isimlerinden Melis Sütşurup kimdir? İşte Melis Sütşurup'un hayatı...
3MELİS SÜTŞURUP KİMDİR

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Türkiye’nin Mustafa Sandal’ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.

Melis Sütşurup Mustafa sandal ile üç yıldır birliktelik yaşıyor. Bir süre ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, yeniden barıştı ve şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde oldukları iddia ediliyor.
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