Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında, nereli? Melis Sütşurup Mustafa Sandal çifti evlenme kararı aldı!
Üç yıldır birliktelik yaşayan Melis Sütşurup Mustafa Sandal çiftinin evleneceği haberleri gündemde yer almaya başladı bu gelişmenin ardından cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup'un hayatı merak konusu olmaya başladı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Melis Sütşurup hakkında merak edilenler...
Bir süredir birliktelik yaşayan ve daha önce bir kez evlenmiş olan Melis Sütşurup Mustafa Sandal ile evlenme kararı aldı.
MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?
Türkiye’nin Mustafa Sandal’ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.
Melis Sütşurup Mustafa sandal ile üç yıldır birliktelik yaşıyor. Bir süre ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, yeniden barıştı ve şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde oldukları iddia ediliyor.
Melis Sütşurup Mustafa sandal ile üç yıldır birliktelik yaşıyor. Bir süre ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, yeniden barıştı ve şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde oldukları iddia ediliyor.