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Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 15:12 | 

Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı

Magazin, televizyon ve müzik dünyasından kısa haberler...

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1Paydos

Paydos!

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz”in ekibi, ilk sezonun final bölümünü tamamladı.Başrol oyuncusu Melis Sezen, son çekim gününde rol arkadaşı Cansu Dere ve set ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdi, o kareleri de “Paydos” notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Dizinin ikinci sezon bölümleri, yeni yayın döneminde yine Kanal D ekranında olacak.

2İlk set günü

İlk set günü

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaşacağı “İlk ve Son” dizisinin çekimleri başladı. Yönetmen koltuğuna Cem Kargı’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Hakan Bonomo imza attı. Oyuncular, bir dijital platformda yayınlanacak dizinin ilk set gününün fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

3Tüm ekibi çok özledim

Tüm ekibi çok özledim

Uzun bir aradan sonra “Aşkın Kıyameti” filmiyle setlere dönen Zeynep Tokuş, setten kareleri Instagram hesabında paylaştı. Çekimleri sona eren filmdeki rol arkadaşlarına özlemini dile getiren Tokuş, “Çok uzun bir aradan sonra ‘Aşkın Kıyameti’ ile tekrar oyunculuk yapmam hayatıma çok değerli anılar kattı. Tüm ekibi şimdiden çok özledim” dedi

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Oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, “Aşkın Kıyameti” filmi için setlere geri döndü. Tokuş, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği filmde Boran Kuzum, Pınar Deniz, Zeynep Tokuş, Seda Türkmen ve Yiğit Kirazcı ile kamera karşısına geçti. Fethiye’de yapılan çekimlerin sona ermesinin ardından Tokuş, film ekibiyle setten eğlenceli karelerini sosyal medya hesabına da yükledi. Tokuş o karelerin altına “Çok uzun bir aradan sonra ‘Aşkın Kıyameti’ ile tekrar oyunculuk yapmam hayatıma çok değerli anılar kattı. Tüm ekibi şimdiden çok özledim” notunu düştü. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı “Aşkın Kıyameti” dijital platformda yayınlanacak.

5İlk klip Halil Sezai’den

İlk klip Halil Sezai’den

Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela ve Halil Sezai’nin de aralarında olduğu ünlü isimler,kariyerinde 35 yılı geride bırakan Çelik’in şarkılarını “Devir Değişti” adlı albümü için yorumladı. Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan albümün ilk klibi ise Halil Sezai’nin yorumladığı “Bu Şehirde” şarkısına çekildi. New York ve New Jersey’de iki günde çekilen klibin yönetmenliğini Onur Battal üstlendi. Halil Sezai, albümde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Çocukluğumuzun efsane, eskimeyen şarkılarından birini yorumlama şansı bulduğum için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemeler, izlemeler” dedi.

6Onu izleyince ağzım açık kaldı

Onu izleyince ağzım açık kaldı

En son “Kırmızı Oda” dizisinde rol alan Kaya Akkaya idol oyuncusunu açıkladı. Akkaya, “Bülent Emin Yarar, benim için aktör ve usta olarak zirvedeki isim. Ne şanslıyım ki üzerimde emeği de vardır.. 1999’da sahnede Cyrano olarak izlemiştim ve ağzım açık kalmıştı. Şöyle iddialı bir cümle kurayım Cyrano gibi bir karakteri bence dünyada en iyi oynamış insandır kendisi” dedi.

7Su El Romandan Fake love

Su El Roman'dan 'Fake love'

2021 yazında çıkaracağı Türkçe single’ın stüdyo çalışmalarına devam eden Su El Roman, İngilizce şarkısı FAKE LOVE için Frankfurt’ta kamera karşısına geçti.Söz ve bestesi kendisine ait olan FAKE LOVE’ın, klip yönetmenliği ise Ayngraphy Productions tarafınca gerçekleştirildi. Klip çekimlerinin kamera arkasında da, aktif şekilde çalışan Su El Roman; yazın alacağı sahne çalışmaları için dansçı ekibi ve orkestrasıyla, stüdyo çalışmalarına devam ediyor...

8Geliri sokak hayvanlarına

Geliri sokak hayvanlarına

Fatih Tekin, arabesk ve trap müziği birleştiren “Trabesk” albümünde, “Aydan Güzel” adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde şarkıya klip de çeken Tekin, dijital platformlardan elde ettiği geliri ise sokak hayvanlarına bağışlayacağını açıkladı.

9Yeni şarkı geliyor

Yeni şarkı geliyor

Mustafa Akay, yeni şarkısını beğeniye sunmak için gün sayıyor. Haziran ayı içerisinde sevenleriyle buluşturacağı şarkısı için Akay, “Pandemiden dolayı zor süreçler geçirdik. Her ne kadar evlerimizden canlı yayın bağlantıları ile konserler vermeye çalışsak da yıllardır alıştığımız o sahne ortamlarının sıcaklığına uzak düştük. Şimdi yine devam eden bu süreçte bir nebze de olsa şarkımla sevenlerimi buluşturmak istedim. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.

10O artık bir marka

O artık bir marka

Tuğba Ünal, internet üzerinden adını kullanarak yapılan reklamların önüne geçmek için adını markalaştırdı. Tuğba Ünal adına marka tescili yaptıran şarkıcı, “Ünlüler üzerinden haksız kazanç elde edenler var. Birçok ünlü sanatçının küçük rakamlarla tescil ettirdikleri isimleriyle milyon dolarlar kazanıyorlar. Ben de kalıcı olarak bunun önüne geçmek için adıma marka tescili yaptırdım. Marka tescili almayan isimler de ellerini çabuk tutup isimlerinin marka tescilini almalılar” dedi.

11Oyunculuk benim şifa kaynağım

Oyunculuk benim şifa kaynağım

“Hercai” dizisinde canlandırdığı ‘Rıza Demir’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gökhan Yavuz, mesleğine olan tutkusunu anlattı. Yavuz, oyunculuğun kendisi için “şifa” niteliğinde olduğunu söyledi: “Daha ilkokula bile başlamamışken, beni karateye yazdırdı canım babam. Yeşil Ilgaz Spor Kulübü’nde başladı spor hayatım. Yol ayrımında oyuncu olmayı seçtim. Oyunculuk benim için hem ruhen, hem de fiziken şifa gibi, rehabilitasyon niteliğinde.”

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