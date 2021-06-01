Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı

Onu izleyince ağzım açık kaldı En son “Kırmızı Oda” dizisinde rol alan Kaya Akkaya idol oyuncusunu açıkladı. Akkaya, “Bülent Emin Yarar, benim için aktör ve usta olarak zirvedeki isim. Ne şanslıyım ki üzerimde emeği de vardır.. 1999’da sahnede Cyrano olarak izlemiştim ve ağzım açık kalmıştı. Şöyle iddialı bir cümle kurayım Cyrano gibi bir karakteri bence dünyada en iyi oynamış insandır kendisi” dedi.