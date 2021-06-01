Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz”in ekibi, ilk sezonun final bölümünü tamamladı.Başrol oyuncusu Melis Sezen, son çekim gününde rol arkadaşı Cansu Dere ve set ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdi, o kareleri de “Paydos” notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Dizinin ikinci sezon bölümleri, yeni yayın döneminde yine Kanal D ekranında olacak.
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İlk set günü
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaşacağı “İlk ve Son” dizisinin çekimleri başladı. Yönetmen koltuğuna Cem Kargı’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Hakan Bonomo imza attı. Oyuncular, bir dijital platformda yayınlanacak dizinin ilk set gününün fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Tüm ekibi çok özledim
Uzun bir aradan sonra “Aşkın Kıyameti” filmiyle setlere dönen Zeynep Tokuş, setten kareleri Instagram hesabında paylaştı. Çekimleri sona eren filmdeki rol arkadaşlarına özlemini dile getiren Tokuş, “Çok uzun bir aradan sonra ‘Aşkın Kıyameti’ ile tekrar oyunculuk yapmam hayatıma çok değerli anılar kattı. Tüm ekibi şimdiden çok özledim” dedi
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Oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, “Aşkın Kıyameti” filmi için setlere geri döndü. Tokuş, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği filmde Boran Kuzum, Pınar Deniz, Zeynep Tokuş, Seda Türkmen ve Yiğit Kirazcı ile kamera karşısına geçti. Fethiye’de yapılan çekimlerin sona ermesinin ardından Tokuş, film ekibiyle setten eğlenceli karelerini sosyal medya hesabına da yükledi. Tokuş o karelerin altına “Çok uzun bir aradan sonra ‘Aşkın Kıyameti’ ile tekrar oyunculuk yapmam hayatıma çok değerli anılar kattı. Tüm ekibi şimdiden çok özledim” notunu düştü. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı “Aşkın Kıyameti” dijital platformda yayınlanacak.
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İlk klip Halil Sezai’den
Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela ve Halil Sezai’nin de aralarında olduğu ünlü isimler,kariyerinde 35 yılı geride bırakan Çelik’in şarkılarını “Devir Değişti” adlı albümü için yorumladı. Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan albümün ilk klibi ise Halil Sezai’nin yorumladığı “Bu Şehirde” şarkısına çekildi. New York ve New Jersey’de iki günde çekilen klibin yönetmenliğini Onur Battal üstlendi. Halil Sezai, albümde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Çocukluğumuzun efsane, eskimeyen şarkılarından birini yorumlama şansı bulduğum için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemeler, izlemeler” dedi.
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Onu izleyince ağzım açık kaldı
En son “Kırmızı Oda” dizisinde rol alan Kaya Akkaya idol oyuncusunu açıkladı. Akkaya, “Bülent Emin Yarar, benim için aktör ve usta olarak zirvedeki isim. Ne şanslıyım ki üzerimde emeği de vardır.. 1999’da sahnede Cyrano olarak izlemiştim ve ağzım açık kalmıştı. Şöyle iddialı bir cümle kurayım Cyrano gibi bir karakteri bence dünyada en iyi oynamış insandır kendisi” dedi.
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Su El Roman'dan 'Fake love'
2021 yazında çıkaracağı Türkçe single’ın stüdyo çalışmalarına devam eden Su El Roman, İngilizce şarkısı FAKE LOVE için Frankfurt’ta kamera karşısına geçti.Söz ve bestesi kendisine ait olan FAKE LOVE’ın, klip yönetmenliği ise Ayngraphy Productions tarafınca gerçekleştirildi. Klip çekimlerinin kamera arkasında da, aktif şekilde çalışan Su El Roman; yazın alacağı sahne çalışmaları için dansçı ekibi ve orkestrasıyla, stüdyo çalışmalarına devam ediyor...
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Geliri sokak hayvanlarına
Fatih Tekin, arabesk ve trap müziği birleştiren “Trabesk” albümünde, “Aydan Güzel” adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde şarkıya klip de çeken Tekin, dijital platformlardan elde ettiği geliri ise sokak hayvanlarına bağışlayacağını açıkladı.
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Yeni şarkı geliyor
Mustafa Akay, yeni şarkısını beğeniye sunmak için gün sayıyor. Haziran ayı içerisinde sevenleriyle buluşturacağı şarkısı için Akay, “Pandemiden dolayı zor süreçler geçirdik. Her ne kadar evlerimizden canlı yayın bağlantıları ile konserler vermeye çalışsak da yıllardır alıştığımız o sahne ortamlarının sıcaklığına uzak düştük. Şimdi yine devam eden bu süreçte bir nebze de olsa şarkımla sevenlerimi buluşturmak istedim. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.
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O artık bir marka
Tuğba Ünal, internet üzerinden adını kullanarak yapılan reklamların önüne geçmek için adını markalaştırdı. Tuğba Ünal adına marka tescili yaptıran şarkıcı, “Ünlüler üzerinden haksız kazanç elde edenler var. Birçok ünlü sanatçının küçük rakamlarla tescil ettirdikleri isimleriyle milyon dolarlar kazanıyorlar. Ben de kalıcı olarak bunun önüne geçmek için adıma marka tescili yaptırdım. Marka tescili almayan isimler de ellerini çabuk tutup isimlerinin marka tescilini almalılar” dedi.
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Oyunculuk benim şifa kaynağım
“Hercai” dizisinde canlandırdığı ‘Rıza Demir’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gökhan Yavuz, mesleğine olan tutkusunu anlattı. Yavuz, oyunculuğun kendisi için “şifa” niteliğinde olduğunu söyledi: “Daha ilkokula bile başlamamışken, beni karateye yazdırdı canım babam. Yeşil Ilgaz Spor Kulübü’nde başladı spor hayatım. Yol ayrımında oyuncu olmayı seçtim. Oyunculuk benim için hem ruhen, hem de fiziken şifa gibi, rehabilitasyon niteliğinde.”