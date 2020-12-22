Melis Sezen'den Murat Dalkılıç açıklaması

Geçtiğimiz aylarda oyuncu aşkı Hande Erçel ile ilişkisine son veren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın son hamlesi sosyal medyayı salladı. Ayrılıklarının ardından arkadaş kaldıklarını dile getiren Murat Dalkılıç eski aşkı Hande Erçel'i sosyal medya hesabından takibi bıraktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takibi bırakmasının ardında yatan nedenin Sadakatsiz dizisi ile kariyerinde zirveyi yakalayan oyuncu Melis Sezen olduğu iddiası ortaya atıldı.
2
Abone Ol
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen geçmişte aynı filmde yer aldığı ünlü popçu Murat Dalkılıç ile aşk iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
3
Abone Ol
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Başarılı oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullandı.