Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen jürisi Melis Sezen hakkında bilgiler
Melis Sezen merak edilen isimler arasında yer alıyor. Haftada iki gün ekrana gelen Maske Kimsin Sen programı jüri üyeleri arasında Melis Sezen’de bulunuyor. Peki, Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen kimdir, kaç yaşında?
Melis Sezen’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, Derin karakterine hayat veriyor. Başarılı isim Maske Kimsin Sen jüri üyeleri arasında bulunan Sezen, 1997 doğumlu.
MELİS SEZEN KİMDİR?
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. İstanbul’da dünyaya gelen Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.
Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.
Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.