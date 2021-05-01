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Haber Giriş: 01 Mayıs 2021 - 10:31 | 

Melis Sezen, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e konuk oldu: Evli birine aşık olmak korkunç bir şey!

KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Melis Sezen, “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına konuk oldu. Hürriyet’in hafta sonu eklerinde ses getiren röportajlara imza atan Gence’nin sorularını yanıtlayan oyuncu, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

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1ŞÖHRETTEN KORKMUYORUM

ŞÖHRETTEN KORKMUYORUM

- Şöhretin işimden dolayı büyümesi beni korkutmuyor. Oyunculuktan dolayı olduğunda gurur verici bir şey.

2KENDİME KARŞI ACIMASIZIM

KENDİME KARŞI ACIMASIZIM

- Defosuz insan olur mu? Benim de var. Mesela ilk aklıma gelen kendimle ilgili öz eleştiri yaparken bunu yargıya dönüştürüyorum. Kendimi acımasızca yargılıyorum. Bir anda dünyanın en kötü, en suçlu, en yeteneksiz, en beceriksiz insanı ilan edip kendimi en dibe doğru çekebiliyorum. Kendimi yiyip bitiriyorum, sonrasında çıkıyorum bu psikolojiden. Bu çok insanı yıpratan bir şey. Bence bunu kontrol etmem lazım.

3İHANETE UĞRAYINCA SİNİRLENİYORUM

İHANETE UĞRAYINCA SİNİRLENİYORUM

- İhanete uğramak sadece duygusal ilişki anlamında değil... Güvendiğim bir insanın aslında güvenmemen gereken biri olduğuyla, bambaşka bir kişi olduğuyla karşılaştığım an çok sinirleniyorum.

4ALDATILINCA İNTİKAM ALDIM

ALDATILINCA İNTİKAM ALDIM

- İlk aldatıldığımda küçüktüm. İntikam aldım. O insanı psikolojik anlamda ciddi olarak süründürdüm. İlk ilişkimdi, ilk sevgilimdi. Acı çekmesini istedim. Bir şey yapmayarak çektirdim. Şimdi olsa yapmam. Mantığımla hareket ederim. Piştim, öğrendim...

5GURURUMU KAYBETTİĞİM OLDU

GURURUMU KAYBETTİĞİM OLDU

- Aşkta gururu kaybettiğim de oldu. Burcum oğlak, yükselenim balık. Güzel bir çatışma yaşıyorum içimde. Normalde gururumu ön plana koyarım ama baktım duygum daha çok yüksek ona göre davranırım. Bitmiş bir ilişkim vardı. Ayrılmıştık. Baktım ki bende bitmemiş. Gittim kapısına 'dan dan dan aç kapıyı!' diye vurdum kapıya. Bu her insana bir kez verilecek bir şans bence.

6SAMİMİYİM

SAMİMİYİM

- Enerjik bir yapım var. Samimiyimdir. Hiç yalan söyleyemem. Kendime karşı çok karamsar olup, etrafıma en pozitif fikirleri verebilirim.

7EVLİ BİRİNE AŞIK OLMAK KORKUNÇ BİR ŞEY

EVLİ BİRİNE AŞIK OLMAK KORKUNÇ BİR ŞEY

- Bence gerçekçiyim. Romantik değilim ama duygusalım da...

- Evli birine hiç aşık olmadım. Bu korkunç bir şey hiç istemem.

8BAZEN SEKSİYİM, BAZEN MİNNOŞ

BAZEN SEKSİYİM, BAZEN MİNNOŞ

- Çapkın değilim. Güzel flörtü severim. İnsana heyecan veren bir şey. Gidişatı da enerjiye bağlı...

- Kendimi bazen seksi buluyorum. Bazen o minnoş kız oluyorum. Etiketlerim yok. Kendimi belli kalıplara koymuyorum.

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