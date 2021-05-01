Melis Sezen, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e konuk oldu: Evli birine aşık olmak korkunç bir şey!

KENDİME KARŞI ACIMASIZIM - Defosuz insan olur mu? Benim de var. Mesela ilk aklıma gelen kendimle ilgili öz eleştiri yaparken bunu yargıya dönüştürüyorum. Kendimi acımasızca yargılıyorum. Bir anda dünyanın en kötü, en suçlu, en yeteneksiz, en beceriksiz insanı ilan edip kendimi en dibe doğru çekebiliyorum. Kendimi yiyip bitiriyorum, sonrasında çıkıyorum bu psikolojiden. Bu çok insanı yıpratan bir şey. Bence bunu kontrol etmem lazım.