Melis Sezen: Aşkın modası geçti

BELLİ BİR SÜRESİ VAR ◊ “Aşkın gözü kördür” derler, bu söze inanır mısın?

- Maalesef öyledir. İnanırım. Ama neyse ki aşkın belli bir süresi var. Gözler er ya da geç açılıyor.

◊ Peki aşk her şeyi affeder mi sence?

- Aşk her şeyi affetmez ama sevgi çok daha yapıcı bir duygu bence. Emek ile sevgi bir araya gelince affetmek de daha olası hale geliyor.