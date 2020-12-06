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Hürriyet
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Televizyon
Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 08:44 | 

Melis Sezen: Aşkın modası geçti

Kanal D’nin iddialı dizisi “Sadakatsiz”de Derin rolüyle seyirci karşısına çıkan Melis Sezen, All dergisinin yeni sayısına konuştu. Evli bir adama âşık genç bir kadını canlandıran Sezen, “aşk”la ilgili sorulara dikkat çekici yanıtlar verdi.

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1BELLİ BİR SÜRESİ VAR
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BELLİ BİR SÜRESİ VAR

◊ “Aşkın gözü kördür” derler, bu söze inanır mısın?
- Maalesef öyledir. İnanırım. Ama neyse ki aşkın belli bir süresi var. Gözler er ya da geç açılıyor.
◊ Peki aşk her şeyi affeder mi sence?
- Aşk her şeyi affetmez ama sevgi çok daha yapıcı bir duygu bence. Emek ile sevgi bir araya gelince affetmek de daha olası hale geliyor.

2BAŞKA DEVRİN İNSANIYIM
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BAŞKA DEVRİN İNSANIYIM

◊ Birbirine değer veren, sabır gösteren çiftlerin sayısı giderek azalıyor sanki. Sen nasıl yorumluyorsun bunu?
- Geçen gün şöyle bir şey okudum: “Arkadaşlar âşık olmanın modası geçti sanırım. Artık kimse âşık olmuyor.” Çok güldüm. Bence o kadar doğru ki! Maalesef tam bir tüketim toplumuna dönüşmüş durumdayız. Kimse kimseye emek vermekle vakit kaybetmek istemiyor. Artık kimse kimseyi gerçekten dinlemiyor bile. Çok üzücü. Bazen başka devrin insanıymış gibi hissediyorum kendimi.

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