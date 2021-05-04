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Dünya
Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 00:03 | 

Melinda Gates kimdir? Bill ve Melinda Gates neden boşanıyor? İşte ayrıntılar

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Bill Gates, uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düşen haberi Twitter hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından, Melinda Gates'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Melinda Gates kimdir?

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1

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in eşi Melinda Gates, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. İşte, Melinda Gates hakkında merak edilenler...

2

Melinda French Gates 15 Ağustos 1964 tarihinde dünyaya geldi.

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısı olarak görev yapmakta.

3

Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almıştır.

1994 yılında Bill Gates ile evlendi.

4

Jennifer Katharine Gates (d. 26 Nisan 1996), Rory John Gates (d. 23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (d. 14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunmaktadır.

5

2021 yılının Mayıs ayında eşi Bill Gates'ten boşanma kararı aldı.

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