Melikşah’ın eşi Terken Hatun kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Terken Hatun'un biyografisi

Terken Hatun veya Celâliye Hatun, Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesidir. “Terken”, hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamınagelen bir unvandır. Terken Hatun’un Melikşah’tan Dâvud, Ahmed, Mâh-Melek Hatun ve Mahmud adlı dört çocuğu olmuştur. Terken Hatun siyasî olaylarda aktif rol almıştır. Kocası hayattayken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girmesi ile bilinmektedir. Yönetimde çıkabilecek karışıkların önüne geçmek için Sultan Melikşah’ın ölümünü gizleyen Terken Hatun, Halife Muktedî’den oğlu Mahmud adına hutbe okutmasını istedi. Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen hutbe okutmayı başardı.