Melike Öcalan yıllara meydan okuyor!

Sezon açıldı, ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife takılanlar!
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1
Bitsin bu illet
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Melike Öcalan, önceki gün Bodrum’da objektife takıldı. Azka Otel’in plajında denize giren sunucu, pandemiden dert yandı: “1 seneden fazladır evden dışarı çıkmıyoruz. İnşallah bir an önce bu illet biter de hepimiz eski yaşantımıza geri döneriz.” 41 yaşındaki Öcalan'ın kusursuz fiziği dikkat çekti. (Umut ÜNVER)
2
Evleniyoruz
Tuğba Özerk ve Gökmen Tunaçan önceki gün Alaçatı Limonaia Otel’in havuz başındaydı. Uzun zamandır tanıştıklarını söyleyen Tunaçan, “Bir gece cesaretimi toplayıp mesaj attım, sevgili olduk” dedi.
3
Özerk ile Tunaçan, evlenme kararı aldıklarını ve çok yakında nikâh masasına oturacaklarını açıkladı. Çocuk planları da yapan çift, “İnşallah bir kız çocuğumuz olur” dedi. (Deniz BOY)
4
Diyete başladım
İzel, önceki gün Bodrum’daki Azka Otel’de görüntülendi. Önce kendini serin sulara bırakan şarkıcı, ardından gün boyu plajda güneşlendi. Pandemiden önce verdiği 15 kilonun yarısını tekrar alan şarkıcı, diyete başladığını söyledi. (Umut ÜNVER)
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Çekim öncesi tatil
“Canım Babam” adlı diziyle ekrana gelmeye hazırlanan Görkem Sevindik, iş öncesi enerji depolamak için tatile çıktı. Ünlü oyuncu, basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile Bodrum’da görüntülendi. Dostları Petkim Spor’un basketbolcusu İlkan Karaman ve eşi Selin Karaman ile BMY Yachting’in Babosch adlı teknesinde kalan çiftin keyifli anları objektiflere yansıdı. Görkem Sevindik, İlkan Karaman ile balık tutarken, kızlar teknenin kamarasında tavla oynadı. Uzun süre güneş altında balık tutmaya çalışan oyuncu, ardından kendini serin sulara bıraktı. (Ali KESER)