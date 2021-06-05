Melike Öcalan yıllara meydan okuyor!

Çekim öncesi tatil “Canım Babam” adlı diziyle ekrana gelmeye hazırlanan Görkem Sevindik, iş öncesi enerji depolamak için tatile çıktı. Ünlü oyuncu, basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile Bodrum’da görüntülendi. Dostları Petkim Spor’un basketbolcusu İlkan Karaman ve eşi Selin Karaman ile BMY Yachting’in Babosch adlı teknesinde kalan çiftin keyifli anları objektiflere yansıdı. Görkem Sevindik, İlkan Karaman ile balık tutarken, kızlar teknenin kamarasında tavla oynadı. Uzun süre güneş altında balık tutmaya çalışan oyuncu, ardından kendini serin sulara bıraktı. (Ali KESER)