Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz'ı unutmadı: İyi ki hep birlikte büyüdük
Vatan Şaşmaz, 2017 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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Şaşmaz'ın yakın dostları Pınar Altuğ ve Melike Öcalan, 3. ölüm yıl dönümünde ünlü sunucuyu unutmadı.
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Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile fotoğraflarını "Anlatılmaz yaşanır...Bizimle beraber yaşayan kocaman ülkeme ve sana minnetle Vatan Şaşmaz... İyi ki aynı döneme denk geldik , iyi ki hep birlikte büyüdük ... İyi ki" notu ile paylaştı.
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Pınar Altuğ ise Çocuklar Duymasın dizisinin setinde çekilen fotoğrafın altına "Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum" notunu düştü.