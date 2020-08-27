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Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 11:14 | 

Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz'ı unutmadı: İyi ki hep birlikte büyüdük

Vatan Şaşmaz, 2017 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Şaşmaz'ın yakın dostları Pınar Altuğ ve Melike Öcalan, 3. ölüm yıl dönümünde ünlü sunucuyu unutmadı.

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Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile fotoğraflarını "Anlatılmaz yaşanır...Bizimle beraber yaşayan kocaman ülkeme ve sana minnetle Vatan Şaşmaz... İyi ki aynı döneme denk geldik , iyi ki hep birlikte büyüdük ... İyi ki" notu ile paylaştı.

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Pınar Altuğ ise Çocuklar Duymasın dizisinin setinde çekilen fotoğrafın altına "Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum" notunu düştü.

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