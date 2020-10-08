Meliha’ya ne oldu, intihar mı etti? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı
Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı dizi takipçilerinin kafasında soru işareti bıraktı. Dizinin hayatında olanları merakla ve gözyaşlarıyla takip ettiği Meliha’nın kendisini kaybettiği anlar Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Peki, Meliha’ya ne oldu, intihar mı etti?
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Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümüne ilişkin 2 fragman birden yayınlandı. Her 2 fragmanda da Meliha’nın sahneleri ön plana çıktı. Dizinin ilk bölümünde yaşadıklarının ağırlığına dayanamayan Meliha, intihara teşebbüs ederken kızı tarafından kurtarılmıştı.
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Peki, Meliha bir kez daha intihara mı kalkışacak? Doktor Hanım Meliha’yı durdurmayı başaracak mı? Tüm bu soru işaretleri Kırmızı Oda 6. Bölümünde belli olacak.
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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kırmızı Oda’nın beşinci bölümünde; Alya’nın (Melisa Sözen) travmatik geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, Meliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçmişine dair büyük pişmanlık yaşayan Ahmet (Emre Kınay) ise Doktor Piraye’nin kapısını çalıyor.