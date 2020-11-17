Melihat Tunçel nasıl öldü, katili kim? Melihat Tunçel cinayetinin ayrıntıları
Melihat Tunçel Afyonkarahisar Evciler ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan evinin bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Melihat Tunçel’in çocukları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Aileyi tanıyanlar, Melihat Tunçel’in kızını işaret ediyor. Peki, Melihat Tunçel nasıl öldü, katili kim? İşte Melihat Tunçel cinayetinde son durum...
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1
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Münüre Hanım'ın annesi ile beraber yaşadığını bir sabah uyandığında annesinin öldürülmüş olduğunu söyledi. Münüre Hanım sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığında demir kapının sürgüsünün açık olduğunu görünce bahçeye çıktığı ve annesinin öldürülmüş olarak bulduğu aktarıldı.
2
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Komşu Erdinç Çelik evin içinde bir ses duymadıklarını kahveye gelip haber verdiğini söyledi. Melihat Hanım'ın bahçede başka bir alanda öldürülüp daha sonra cesedinin taşındığı bilgisi paylaşıldı.
3
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Melihat Hanım'ın kardeşi Hayati Bey, ablasının bir sıkıntısı olmadığını, aynı mahallede yaşadıkları ablasının katilin bulunmasını istediğini ifade etti. Hayati Bey yaşadıkları mahallede bazı gençlerin madde kullandığını duyduklarını ama son zamanlarda bir hırsızlık olayı olmadığını ablası ile yeğenlerinin iyi geçindiği aktardı.
4
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Görgü tanıkları Melihat Tunçel'in ölümüyle ilgili kızını işaret etti. İddialara göre, Melihat Tunçel'in kızı köydeki erkeklerle ilişkisi vardı, bunlardan birinin Melihat Tunçel'i öldürmüş olabileceği söylentiler arasında.