Melihat Tunçel nasıl öldü, katili kim? Melihat Tunçel cinayetinin ayrıntıları

Münüre Hanım'ın annesi ile beraber yaşadığını bir sabah uyandığında annesinin öldürülmüş olduğunu söyledi. Münüre Hanım sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığında demir kapının sürgüsünün açık olduğunu görünce bahçeye çıktığı ve annesinin öldürülmüş olarak bulduğu aktarıldı.