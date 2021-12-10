Meliha Özsu'ya ne oldu, nasıl öldü? İşte Meliha Özsu'nun cinayetinin detayları
18 yaşındaki Meliha Özsu’nun kayıp dosyası cinayete dönüştü. Yıllardır kayıp olarak aranan Melih Özsu’nun öldürüldükten 6 yıl sonra kimliği belirlendi ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Peki, Meliha Özsu'ya ne oldu, nasıl öldü? İşte Meliha Özsu'nun cinayetinin detayları
2015 yılında babasının evinden çıkıp giden Meliha Özsu’dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silah öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı. Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi.