Meliha Özsu'ya ne oldu, nasıl öldü? İşte Meliha Özsu'nun cinayetinin detayları

2015 yılında babasının evinden çıkıp giden Meliha Özsu’dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silah öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı. Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi.