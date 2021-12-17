Meliha Özsu’nun katili kim? Sıcak gelişme Baba Yasin Özsu ve sevgilisi Şeyho canlı yayında ifadeye götürüldü

18 kiloluk yasaklı madde iddiası

Müge Anlı canlı yayınında Şeyho Çınar'ın dile getirdiği yasaklı madde iddiası da programa damga vurdu. Öldürülen genç kızla arkadaş olduklarını ifade eden Şeyho Çınar, 18 kilogramlık yasaklı maddeden bahsedince cinayet farklı bir boyut kazandı. Daha önce Mahmut ve Sedat isimli iki akrabasıyla yasaklı maddeyi bulmak istediklerini söyleyen Çınar, "Böyle bir madde olduğunu Meliha'dan öğrenmiştik. O söylediği için gidip maddeyi çıkarmak istedik ama bulamadık" dedi.