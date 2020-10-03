Meliha intihar mı edecek? İşte şaşırtan Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı
Kırmızı Oda dizisinin yeni fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizinin son bölümünde izleyiciler Ahmet’in hikayesiyle tanışırken; Meliha’nın başına gelenlerle bir kez daha sarsıldı. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanına ise Meliha’nın denize yöneldiği anlar damga vurdu. Peki, Kırmızı Oda’da Meliha intihar mı edecek? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı…
Kırmızı Oda dizisi 2 Ekim Cuma günü 5. Bölümüyle izleyicilerle buluştu. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı son bölümün ardından Kırmızı Oda'nın 9 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 6. bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Ahmet’in pişmanlıklarıyla yüzleştiği yeni bölüm fragmanında Meliha’nın akıbeti merak konusu oldu. Doktor Hanım’ın durdurmaya çalıştığı Meliha’nın intihar edip etmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
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