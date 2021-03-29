Gündem Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 11:31 | 29 Mart 2021 - 11:31

Melek İpek'ten kızlarına duygulandıran sözler

Antalya'da eşi Ramazan İpek'i, kendisini dövüp, işkence ettiği iddiasıyla elleri kelepçeli haldeyken öldüren Melek İpek (31), tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 kızına özlemini, resim çizerek gidermeye çalışıyor. İpek, "Her aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun. Çünkü ben hep ordayım. Canım kızlarım benim. Yaşama sebeplerim" diye yazdı. İpek'in davasının ikinci duruşması 2 nisanda yapılacak. Öte yandan Melek İpek'in tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, 2 Nisan'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.