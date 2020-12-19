MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMelek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim
GeriMagazin Melek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 07:49 | 

Melek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim

Kanal D’de yayınlanan “İyi Aile Babası” adlı diziyle ekranlara dönen Melek Baykal, sunucu-yazar Yelda Kırçuval’ın Instagram canlı yayınına konuk oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Rol aldığı Kanal D’nin yeni dizisi “İyi Aile Babası” hakkında konuşan Melek Baykal, “Sıkıntılı pandemi sürecinde gülmeye, dertlerimizi unutmaya ihtiyacımız var. Pandemiden dolayı aslında bu dönem çalışmayı planlamıyordum ama projenin senaryosu, yönetmeni ve cast’ı o kadar başarılıydı ki pandemi koşullarına rağmen koşarak sete gittim” dedi.

2TOPLUM OLARAK AĞLAMAYI SEVİYORUZ MAALESEF
Abone Olgoogle-news

TOPLUM OLARAK AĞLAMAYI SEVİYORUZ MAALESEF

Yelda Kırçuval’ın izleyicinin dram projelerine olan yoğun ilgisini sorması üzerine usta oyuncu, “Biz toplum olarak ağlamayı o kadar çok seviyoruz ki maalesef. Niye meraklıyız bu kadar ağlamaya? Yani gülmek kadar güzel bir şey var mı? Bence daha pozitif bakmalıyız hayata. İnsanlarımız tabii ki dram projelerini de izlesinler ama komedi projeleriyle de her şeyden uzaklaşmalı ve gülmeye vakit ayırmalılar” diye yanıt verdi.

326 YILIN SONUNDA BOŞANABİLDİK
Abone Olgoogle-news

26 YILIN SONUNDA BOŞANABİLDİK

İngiltere’den Matild Manukyan’ın hayatını oynaması için gelen teklifi “İyi Aile Babası”nın çekimleri devam ettiği için reddetmek zorunda kaldığını belirten oyuncu özel hayatı hakkında da konuştu:

4
Abone Olgoogle-news

“2 evlilik yaptım, ikisi de beşer yıl sürdü. Yabancı olan eşimle 5 yıl beraberdik. Ayrıldık, 21 yıl ayrı kaldık ama vakitsizlikten boşanamadık. Ne ben Almanya’ya gidebildim ne o gelebildi. Tam 26 yılın sonunda boşanabildik.

5
Abone Olgoogle-news

Ve artık evlilik düşünmüyorum çünkü başka şeylerin hayatımda daha güçlü yer aldığına karar verdim. Ailem, yeğenlerim, mesleğim gibi. İşimi, tiyatroyu çok seviyorum. İşim ve ailem yetiyor bana, evliliğe ihtiyacım yok.”

6HAYVANLAR OYUNCAK DEĞİL
Abone Olgoogle-news

HAYVANLAR OYUNCAK DEĞİL

Hayvanlara sevgisiyle de bilinen Melek Baykal, “Bodrum’a üç ay tatile gelen tatilciler var, hatta size celebrity isimler bile sayabilirim. Çocukları eğlensin diye kedi köpek alıyorlar. 3 ay o hayvanlar alışıyor ama yaz bitiminde sokağa atıyorlar. Sokaklar cins kedi köpeklerden geçilmiyor. Yazık bu canlara. Daha bilinçli olmamız gerekiyor. Hayvanlar oyuncak değil” diye konuştu.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi