Melek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim

Rol aldığı Kanal D’nin yeni dizisi “İyi Aile Babası” hakkında konuşan Melek Baykal, “Sıkıntılı pandemi sürecinde gülmeye, dertlerimizi unutmaya ihtiyacımız var. Pandemiden dolayı aslında bu dönem çalışmayı planlamıyordum ama projenin senaryosu, yönetmeni ve cast’ı o kadar başarılıydı ki pandemi koşullarına rağmen koşarak sete gittim” dedi.
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TOPLUM OLARAK AĞLAMAYI SEVİYORUZ MAALESEF
Yelda Kırçuval’ın izleyicinin dram projelerine olan yoğun ilgisini sorması üzerine usta oyuncu, “Biz toplum olarak ağlamayı o kadar çok seviyoruz ki maalesef. Niye meraklıyız bu kadar ağlamaya? Yani gülmek kadar güzel bir şey var mı? Bence daha pozitif bakmalıyız hayata. İnsanlarımız tabii ki dram projelerini de izlesinler ama komedi projeleriyle de her şeyden uzaklaşmalı ve gülmeye vakit ayırmalılar” diye yanıt verdi.
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26 YILIN SONUNDA BOŞANABİLDİK
İngiltere’den Matild Manukyan’ın hayatını oynaması için gelen teklifi “İyi Aile Babası”nın çekimleri devam ettiği için reddetmek zorunda kaldığını belirten oyuncu özel hayatı hakkında da konuştu:
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“2 evlilik yaptım, ikisi de beşer yıl sürdü. Yabancı olan eşimle 5 yıl beraberdik. Ayrıldık, 21 yıl ayrı kaldık ama vakitsizlikten boşanamadık. Ne ben Almanya’ya gidebildim ne o gelebildi. Tam 26 yılın sonunda boşanabildik.
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Ve artık evlilik düşünmüyorum çünkü başka şeylerin hayatımda daha güçlü yer aldığına karar verdim. Ailem, yeğenlerim, mesleğim gibi. İşimi, tiyatroyu çok seviyorum. İşim ve ailem yetiyor bana, evliliğe ihtiyacım yok.”
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HAYVANLAR OYUNCAK DEĞİL
Hayvanlara sevgisiyle de bilinen Melek Baykal, “Bodrum’a üç ay tatile gelen tatilciler var, hatta size celebrity isimler bile sayabilirim. Çocukları eğlensin diye kedi köpek alıyorlar. 3 ay o hayvanlar alışıyor ama yaz bitiminde sokağa atıyorlar. Sokaklar cins kedi köpeklerden geçilmiyor. Yazık bu canlara. Daha bilinçli olmamız gerekiyor. Hayvanlar oyuncak değil” diye konuştu.