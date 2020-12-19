Melek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim

TOPLUM OLARAK AĞLAMAYI SEVİYORUZ MAALESEF Yelda Kırçuval’ın izleyicinin dram projelerine olan yoğun ilgisini sorması üzerine usta oyuncu, “Biz toplum olarak ağlamayı o kadar çok seviyoruz ki maalesef. Niye meraklıyız bu kadar ağlamaya? Yani gülmek kadar güzel bir şey var mı? Bence daha pozitif bakmalıyız hayata. İnsanlarımız tabii ki dram projelerini de izlesinler ama komedi projeleriyle de her şeyden uzaklaşmalı ve gülmeye vakit ayırmalılar” diye yanıt verdi.