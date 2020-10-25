Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 10:53 |
Melek Aslan'ın son görüntüleri
Diyarbakır'da eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu Melek Aslan'ın (24) buluşmaya gittiği anlardan görüntülere Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Melek'in kaldığı apart odasında bulunan "Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim" yazılı notu ise yürek burktu.