Kameralar canlı yayındaydı! Melania Trump'ın hareketi bomba etkisi yarattı
Donald Trump ve eşi Melania arasındaki garip beden dili sık sık ikilinin gündeme gelmesine neden oluyor. Seçim yarışında eşinin yanında olan ve destek veren Melania Trump Cumhuriyetçilerin kongresinde alkış alan bir konuşma yaptı ardından yaşananlar ise dünyada gündem yarattı.
Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı ve gururlu bakışlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.
Toplum içinde Donald Trump'ın elinin tutmaktan, yanında yürümekten hoşnut olmadığı izlenimi veren görüntüler sürekli basına yansıyan Melania Trump kendisini dudaklarından öpmek isteyen kocasına yine kafasını çevirdi.
Melania Trump, öpücük vakasından sonra bozuntuya vermeden kendisini dinleyenleri selamlarken eşinin yanında ve tüm dünyanın gözü önünde yine bir bozgun yaşan Donald Trump ise zoraki bir şekilde gülümsemekle yetinmek zorunda kaldı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Tell me that Melania didn’t just totally avoid Trump’s kiss right there after her speech. <a href="https://t.co/lOHvvwhPFl">pic.twitter.com/lOHvvwhPFl</a></p>— John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️🌈 (@aravosis) <a href="https://twitter.com/aravosis/status/1298459551012970496?ref_src=twsrc%5Etfw">August 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>