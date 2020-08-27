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Hürriyet
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 04:03 | 

Kameralar canlı yayındaydı! Melania Trump'ın hareketi bomba etkisi yarattı

Donald Trump ve eşi Melania arasındaki garip beden dili sık sık ikilinin gündeme gelmesine neden oluyor. Seçim yarışında eşinin yanında olan ve destek veren Melania Trump Cumhuriyetçilerin kongresinde alkış alan bir konuşma yaptı ardından yaşananlar ise dünyada gündem yarattı.

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ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın yaptığı hareket ile yüne gündemde...

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ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde eşine destek vermek için onu gölgesi gibi takip eden Melania Trump Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde etkileyici bir konuşma yaptı. 

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Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı ve  gururlu bakışlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.

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Tüm gözler ikilinin üzerindeyken Donald Trump kürsüdeki Melania'nın yanına gidip onu tebrik etmek istedi. Trump, eşi Melania'yı dudaklarından öpmek için hamle yaptığı sırada eşinin kendini geri çekmesi sosyal medyada olay yarattı.

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Toplum içinde Donald Trump'ın elinin tutmaktan, yanında yürümekten hoşnut olmadığı izlenimi veren görüntüler sürekli basına yansıyan Melania Trump kendisini dudaklarından öpmek isteyen kocasına yine kafasını çevirdi.

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Donald Trump'ın öpücüğü deyim yerindeyse yarıda kaldı ve Melania'yı yanağından öpmek zorunda kaldı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca ikilinin arasındaki gerilim bir kez daha tüm dünyanın diline dolanmış oldu. 

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Melania Trump, öpücük vakasından sonra bozuntuya vermeden kendisini dinleyenleri selamlarken eşinin yanında ve tüm dünyanın gözü önünde yine bir bozgun yaşan Donald Trump ise zoraki bir şekilde gülümsemekle yetinmek zorunda kaldı. 

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<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Tell me that Melania didn’t just totally avoid Trump’s kiss right there after her speech. <a href="https://t.co/lOHvvwhPFl">pic.twitter.com/lOHvvwhPFl</a></p>&mdash; John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) <a href="https://twitter.com/aravosis/status/1298459551012970496?ref_src=twsrc%5Etfw">August 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

9YİNE YAPTI CANLI YAYINDA İZLEDİLER
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YİNE YAPTI! CANLI YAYINDA İZLEDİLER

ABD Başikanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, New Orleans'ta bir etkinliğe katıldı.

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Etkinlikte ikilinin ilginç anları kameralara yansıyınca sosyal medya paylaşımlardan yıkıldı.

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Kolejler arası Futbol Oyunları Playoff'una katılan ikili, büyük bir kalabalıkla karşılandı.

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73 yaşındaki Trump ve 49 yaşındaki Melania milli marşın okunması için belirlenen alana geçene kadar her şey yolundaydı.

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İkili yan yana pozisyon aldıktan sonra, Donald Trump eşinin elini tutmaya çalışınca yaşanan anlar alay konusu oldu.

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Melania Trump'ın bu zoraki el ele tutuşma anında yüzündeki değişiklik ve elini bir anda tekrar geri çekmesi sosyal medyayı salladı.

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"Melania el ele tutuşunca hiç mutlu görünmüyor", "Ben de ona hiç sempati duymuyorum Melania, seninle aynı görüşteyiz", "Olayı canlı izledim, anında elini bıraktı" sosyal medyada yazılanlardan sadece birkaçı...

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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump arasındaki bu garip beden dili son zamanlarda dikkat çekiyor ve sosyal medyanın genellikle odak noktasını oluşturuyor.

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Melania Trump her seferinde kameralar önünde eşinin elini tutmayı reddediyor.

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Çiftin 2017'de gerçekleştirdiği Tel Aviv ziyaretinde de Melania Trump, Donald Trump'ın elini tutmamak için çabalamış ve bu anlar da tartışma yaratmıştı.

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Melania'nın eşinin elini tutmamak için saçını düzeltiyor gibi yapması, bir anda elini çekmesi internette her daim viral oluyor.

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