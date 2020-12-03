Boşanırken ünlü kocası, servetinin yarısını ona vermişti: Kristal avizeli ev aldı
Bundan yıllar önce ünlüler dünyasının en pahalı boşanmalarından birinin kahramanı olmuştu.
Backgrid UK Splash, Mega
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Öyle ki 31 yılını verdiği eşinden yeni aşkı uğruna ayrılırken, Hollywood'dan kazandığı servetin yarısını tazminat olarak ona vermişti ünlü aktör.
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Görünüşe göre eski eşi elde ettiği gelirin büyük bir bölümünü gayri menkule yatırıyor.
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Şimdi de ünlülerin en gözde yaşam alanlarından birinde 17.5 milyon dolara okyanus manzaralı, gösterişli bir ev satın aldı.
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Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın eski eşi Robyn Moore, elindeki parayla emlak yatırımları yapıyor.
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Moore, Malibu'da ünlülerin ve servet sahiplerinin mülklerinin bulunduğu bölgede üçüncü evini de satın aldı.
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Mel Gibson ile Robyn Moore, 2009'da 29 yıl süren evliliklerini bitirme kararı almıştı. Bunun nedeni de Gibson'ın sonradan evlenip ayrıldığı Oksana Grigorieva ile yaşadığı yasak ilişkiydi.
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Mel Gibson ile Robyn Moore, boşanırken aralarında tarihe geçen bir anlaşma da yapıldı. Buna göre Gibson, eski eşine 425 milyon dolar tazminat ödedi.
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Bu, Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından biri olan Mel Gibson'ın o döneme kadar edindiği servetin yarısıydı.
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Mel Gibson ile Robyn Moore, 1980 yılında evlendi. Yedi tane çocuk sahibi olan çift, 2009 yılında boşanmaya karar verdi.
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Bunun nedeni de Gibson'ın Oksana Grigorieva yasak ilişki yaşadığının hatta ondan bir çocuk sahili olduğunun ortaya çıkmasıydı.
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Mel Gibson; Robyn Moore'dan boşandıktan sonra Oksana Grigorieva ile evlendi. Fakat o evlilik de uzun sürmedi. Genç kadın boşanırken aktörden 750 bin dolar alacaktı.
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Ancak Gibson ile ilişkisinin ayıntılarını Howard Stern Show'da anlatınca alacağı tazminat 375 bin dolara düştü.
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Mel Gibson'ın eski eşi Robyn Moore, görünüşe göre aldığı tazminat da dahil parasını emlak yatırımlarıyla değerlendiriyor. 64 yaşındaki Moore son olarak Malibu'da 17.5 milyon dolara bir ev satın aldı.
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Robyn Moore'un yaptığı bu alım, 2020 yılı içinde yapılan en büyük anlaşma oldu. Bu rekor sayılan satışın sonunda mülkün yeni sahibinin kim olduğu henüz bilinmiyordu.
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Fakat sonradan Point Dume Yarımadası'nda bulunan bu mülkü alanın Mel Gibson'ın eski eşi olduğu ortaya çıktı.
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Bu mülkün tasarımı, bölgenin tanınmış mimarlarından Doug Burdge'in imzasını taşıyor ve bulunduğu bölgenin en seçkin konumlarından birinde yer alıyor. Mülk, bölgenin en gözde noktalarından biri olan Zuma Plajı'nın yakınında bulunuyor.
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Moore'un satın aldığı yeni mülkün içinde her tür lüks düşünülmüş. Yaşam alanında mermer bir şömine, katlanabilir pencereler bulunuyor. Mülkün hemen hemen her odasından da okyanus manzarası görmek mümkün.
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Mel Gibson, iki eski eşinden de ayrıldıktan sonra kendisinden çok daha genç olan Rosalind Ross ile evlendi.