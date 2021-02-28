Mekanlar ne zaman açılacak? Lokanta restoran ve kafelerin açılış tarihi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, normalleşme yönünde adımlar atılacağını açıklamasının ardından, lokanta, kafe ve restoran gibi mekanların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Kovid-19 ile mücadele kapsamsında bir süredir geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan yiyecek-içecek hizmetleri sektörü 'normalleşme sürecine' hazırlanıyor. Peki, mekanlar ne zaman açılacak?
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Lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin açılışına ilişkin son duruma yönelik araştırmalar, bu kurumların işletmecileri, çalışanları ve müdavimlerince merak ediliyor. Öte yandan bu konuya dair önemli açıklamaların, 1 Mart'ta yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, mekanların son durumu hakkında bilgi...
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MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafelerin ve restoranların açılış tarihi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında alacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." demişti.
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RESTORAN İŞLETMECİLERİ 1 MART'TA BELİRLİ BÖLGELERDE AÇILMAYI BEKLİYOR
TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ediyoruz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz" dedi.
İlk etapta yüzde 50 kapasite kuralı konulabileceğini dile getiren Bingöl, hijyen kurallarının en katı şekilde uygulanması ve tedbirlere uymayanların gerekirse kapatılması çağrısında bulundu.
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Bingöl, müşterilerin HES koduyla restoranlara kabul edilmesi gerektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Açılma konusunda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TÜRES iş birliğiyle salgın önlemlerinin alındığını gösteren TSE Kovid-19 Güvenli İşletme Belgesi'ni alan restoranlara öncelik verilebilir. Bulaş riskini en aza indirmek için yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilmeli. Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilmeli, uymayanlara ağır cezalar verilmeli. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi saat 22:30'a uzatılmalı. Hafta sonu kısıtlamaları belirli saatler aralığında esnetilmeli." Bingöl, kısmen de olsa açılmanın sektörü rahatlatacağını sözlerine ekledi.