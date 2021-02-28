Mekanlar ne zaman açılacak? Lokanta restoran ve kafelerin açılış tarihi bekleniyor

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Kafelerin ve restoranların açılış tarihi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında alacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." demişti.



