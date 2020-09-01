Meis Adası'ı, Kaş'a kaç km uzaklıkta? İşte Meis Adası'nın özellikleri

"İç içe geçmiş bir kültürü barındırıyorlar" Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaş ile Meis halkı arasında güçlü bağların bulunduğunu söyledi.



İki kardeş kent arasındaki ticaretin her dönem devam ettiğini dile getiren Ulutaş, Kaş ile Meis arasında gelin alma ve verme ilişkilerinin de yaşandığını kaydetti.



İki kentin iç içe geçmiş bir kültürü barındırdığını ifade eden Ulutaş, "Meisliler, Kaş'ı çok seviyorlar. Buraya sadece ticaret için değil, tatil yapmak, arkadaşlarını görmek için de geliyorlar." dedi.



Ulutaş, çoğu Meislinin Türkçeyi de iyi konuştuğunu aktardı.



Meis Adası, Yunanistan'ın askeri sevkiyatı ile gündemdeMeis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki turizm ve ticarete, yıllar sonra Kovid-19 salgını nedeniyle ara verildi. Salgın nedeniyle birbirlerinden ayrı kalan iki kardeş şehir, şu sıralar Meis Adası'na Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündemde.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde bulunan Meis Adası'na askeri yığınak yaptığına dair haberlerin basında yer aldığını belirtmişti.



Türkiye'nin, kıyıların hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Aksoy, "Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır." ifadelerini kullanmıştı.