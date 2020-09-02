Meis Adası nerede? İşte Meis Adası’nın haritadaki konumu

Kaş Limanı'ndan Meis Adası'na turlar düzenleniyor. Anadolu ile bağını hiç koparmayan Meisliler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık Kaş'a geliyor.



Çoğunluğu Türkçe konuşan, restoranlarında ve işletmelerinde Türkçe menüler olan Meis Adası'nın sakinleri, her hafta cuma günü Kaş'ta kurulan pazar yerinde alışveriş yapıp, hafta sonunu da ilçede geçiriyor.



Kaş sakinleri de ticaret ve turizmin yanı sıra lezzetli balık lokantalarında yemek yemek için, kısa süreli giriş için vize şartının aranmadığı Meis'e günübirlik turlarla gidiyor. Meis halkı, geçimini turizm ve balıkçılıkla sağlıyor.



İki kıyı arasında ortak festival, yarışma ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Uzun yıllar düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali ve Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı da iki kentin sakinleri arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.