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Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? PopStar Mehtap hakkında bilgiler

#Mehtap Yılmaz#Mehtap Yılmaz Kimdir#Popstar Mehtap

Arabesk şarkıların başarılı yorumcusu Mehtap Yılmaz, samimi açıklamalarıyla da çok beğeniliyor. Bergen şarkılarından 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanan PopStar Mehtap, etkileyici sesiyle hayranlarından tam not aldı. Peki, Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, şarkıcı Mehtap hakkında merak edilenler...

1/3Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli PopStar Mehtap hakkında bilgiler

PopStar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, hayat hikayesi ve şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bergen şarkılarını da başarılı bir şekilde yorumlayan Mehtap, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, PopStar Mehtap kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Mehtap Yılmaz hakkında bilgiler...

2/3MEHTAP YILMAZ KİMDİR

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi. Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

3/3MEHTAP YILMAZ ŞARKILARI

MEHTAP YILMAZ ŞARKILARI

Yazıyorum

İçme Dediler İçtim

Neredeydin

Ya Sen Ya Hİç

Sev Yeter

Akıllı Deli

Acıların Kadını

Ayrılacağım

Bu Aşk Bitmez

Ben Araç Olamam

Sessiz Gemi

Kaderin Oyunu

Gittin Ya

Unutsa da Seviyorum

Kefalet

Deli Çile

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#Mehtap Yılmaz#Mehtap Yılmaz Kimdir#Popstar Mehtap