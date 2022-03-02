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Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Mehtap Yılmaz şarkıları ve hayatı

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Mehtap Yılmaz'ın hayatı Bergen filmi ile yeniden gündeme geldi. Film ile aynı gün 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısının çıkacağını açıklamasının ardından, şarkıya iki ay süreyle yasak getirilen Mehtap Yılmaz, canlı yayında göz yaşlarını tutamadı. Etkileyici sesiyle geniş bir hayran kitlesi olan Mehtap Yılmaz şarkıları bu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Şarkıcı Mehtap kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mehtap Yılmaz şarkıları...

1/3Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Mehtap Yılmaz şarkıları ve hayatı

Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Mehtap Yılmaz, yaşam hikayesi ve sesiyle gündemde kalmayı başardı. Son olarak Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını yeniden yorumlayan Mehtap Yılmaz, katıldığı 2. Sayfa programında açıklamalarıyla gündem oldu. Şarkının iki ay boyunca piyasaya çıkarılmasının yasaklandığını söyleyen Mehtap Yılmaz, duygusal anlar yaşadı. Peki, Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mehtap Yılmaz şarkıları...

2/3MEHTAP YILMAZ KİMDİR

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi. Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

3/3MEHTAP YILMAZ ŞARKILARI

MEHTAP YILMAZ ŞARKILARI

Yazıyorum

İçme Dediler İçtim

Neredeydin

Ya Sen Ya Hİç

Sev Yeter

Akıllı Deli

Acıların Kadını

Ayrılacağım

Bu Aşk Bitmez

Ben Araç Olamam

Sessiz Gemi

Kaderin Oyunu

Gittin Ya

Unutsa da Seviyorum

Kefalet

Deli Çile

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