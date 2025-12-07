Mehmetçik için en iyileri seçiliyor: Laboratuvarlarda analiz edilip birliklere gönderiliyor

‘OPERASYONDA DA EN KALİTELİ ÜRÜNÜ YEDİRİYORUZ’

Marmarabirlik zeytininin sadece birliklerdeki sofralarda değil, Mehmetçiğin kumanyasında da yer aldığını söyleyen Ali Yıldız, zeytinin besin değeri açısından bağışıklık sistemine sağladığı faydaları anlatarak, şöyle konuştu:

“Dönemsel olarak askeriyemizin, Mehmetçiğimizin yaptığı yurt dışı operasyonlarında ya da yurt dışındaki görevlerinde Libya gibi, Kuzey Irak gibi, Suriye gibi görevlerde kumanyalarında da zeytinimiz, zeytinyağımız ve zeytin ezmemiz, sırt çantasında. Güvenilir gıda çerçevesinde Mehmetçiğimize tabiri caizse en kaliteli ürünü yedirmeye devam ediyoruz, dağda da operasyonda da. Sağlıklı ve dinç bir ordumuzun olması gerekiyor. Bununla ilgili sağlıklı ürünler ve insan sağlığına daha takviyeli olması gerekiyor özellikle. Zeytinin ve zeytinyağının içerisinde oleik asit dediğimiz madde var. İnsan sağlığına, kalp sağlığına faydalı olabilecek, özellikle E vitamini, bakır gibi, demir gibi vitaminler de içeriyor. Bunlar sağlıklı şartlarda üretilip, sağlıklı şartlarda ambalajlanıp, tüketimini de bu şekilde gerçekleştirebilirsek insan sağlığına onarıcı madde olarak hem ordumuzda hem de diğer tüketicilerimizle de katkısı olacağını çok çok düşünüyoruz.”