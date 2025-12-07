×
Mehmetçik için en iyileri seçiliyor: Laboratuvarlarda analiz edilip birliklere gönderiliyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Milli Savunma Bakanlığı ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, 2018 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı temin ediyor. Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi (GKAM) Başkanlığı laboratuvarlarında analiz edilen ürünler, Türkiye’nin dört bir yanındaki birliklere gönderiliyor.