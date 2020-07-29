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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 12:06,

Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef yarışmacısına sert çıkış: Kızım neden gülüyorsun?

Tv8'de izleyici ile buluşan MasterChef'te düello heyecanı sürüyor.

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Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde Karya, Kerim ve Rezzan finale kalabilmek için ter döktü.

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Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan Taco yapmalarını istedi.

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40 dakikalık süre sonucunda 3 yarışmacı hazırladıkları tabakları jürinin beğenisine sundu. Karya'nın hazırladığı yemeğin tadımı sırasında ilginç anlar yaşandı.

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Mehmet Yalçınkaya, genç yarışmacıyı 'Keşke içine malzeme koysaydın' diyerek eleştirdi.

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Karya'nın gülümsemesi ünlü şefi sinirlendirdi. Mehmet Yalçınkaya, Karya'ya 'Kızım neden gülüyorsun?' diyerek tepki gösterdi.

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Somer Sivrioğlu ise avakadolu sosa takıldı. Sivrioğlu, "Her yarışmacıdan bir şey öğreniyoruz. Bugün de avakado sosunun pişince böyle garip bir renk aldığını öğrendim" dedi.

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Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef yarışmacısına sert çıkış

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