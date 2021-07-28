Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın elinin hikayesi

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. ‘Balığın iade-i itibarı’ motto’suyla hazırladığı ve 35 yıllık kariyerinin birikimi ile oluşturduğu 84 çok özel tarif içeren ilk kitabı 'Denizden' 2021 temmuz ayında çıktı.