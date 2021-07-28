MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın elinin hikayesi
GeriMagazin Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın elinin hikayesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 13:43 | 

Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın elinin hikayesi

Türkiye'nin en ünlü şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da zaman zaman gündeme geliyor. MasterChef Türkiye’nin sevilen yüzü Mehmet Yalçınkaya’nın hayatı ve sol elinin hikayesi merak ediliyor. Peki, Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın elinin hikayesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. ‘Balığın iade-i itibarı’ motto’suyla hazırladığı ve 35 yıllık kariyerinin birikimi ile oluşturduğu 84 çok özel tarif içeren ilk kitabı 'Denizden' 2021 temmuz ayında çıktı.

3

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

4SOL ELİNİN HİKAYESİ

SOL ELİNİN HİKAYESİ

Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi