Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın elinin hikayesi
Türkiye'nin en ünlü şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da zaman zaman gündeme geliyor. MasterChef Türkiye’nin sevilen yüzü Mehmet Yalçınkaya’nın hayatı ve sol elinin hikayesi merak ediliyor. Peki, Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın elinin hikayesi...
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Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
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Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. ‘Balığın iade-i itibarı’ motto’suyla hazırladığı ve 35 yıllık kariyerinin birikimi ile oluşturduğu 84 çok özel tarif içeren ilk kitabı 'Denizden' 2021 temmuz ayında çıktı.
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'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.
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SOL ELİNİN HİKAYESİ
Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş.