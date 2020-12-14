Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Babasını kaybeden Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı
MasterChef Mehmet Şef'in hayatı, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Yaz aylarında babasını kaybeden MasterChef’in jüri üyeleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, yarışmanın son bölümünde duygusal anlar yaşadı. Babasını özlediğini dile getiren Mehmet Şef, "Herkes annesinin ve babasının değerini bilsin." diyerek gözyalarına hakim olamadı. Peki, Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? İşte, Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı ve babasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Mehmet Yalçınkaya, MasterChef 2020'nin son bölümünde ekranlara damga vurdu. Bolu’da tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya’yı yaz aylarında kaybeden Mehmet Şef, yarışmanın son bölümünde hislerini ilk kez ekran önünde paylaşarak sosyal medyanın gündemine geldi. MasterChef Mehmet Yalçınkaya, Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı ve bir çok ödülün sahibi oldu.
2
Abone Ol
MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.
Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.
3
Abone Ol
MEHME YALÇINKAYA’NIN KARİYERİ
2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olmayı başardı.
2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile En iyi Şef Ödülü’nün de sahibi oldu. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibi oldu.
4
Abone Ol
MEHMET ŞEF’İN SOL ELİ
MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması dikkat çekiyor, sosyal medyaya konu oluyordu.
Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş.
5
Abone Ol
BABASINI KAYBETMİŞTİ
Türkiye'nin ünlü şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetmişti.
6
Abone Ol
Seyfettin Yalçınkaya, Yenigüney Camii'nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, yarışmadaki jüri arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu teselli etti.