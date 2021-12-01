Mehmet Turgut yanındaki kadını tanıttı: Kayınvalidem olur!

Birkaç saatlik ayrılık

Berk Atan’la ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Selin Yağcıoğlu, iddiaya sosyal medyada yanıt verdi. Yağcıoğlu, ayrılık konusu hakkında şöyle dedi: “Hayır yahu, bugün bu konu nereden çıktı bilmiyorum. Biz ilk kez ani bir sinirle ayrıldık, birkaç saat sonra barıştık zaten o kadar.