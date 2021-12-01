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Magazin
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 07:56 | 

Mehmet Turgut yanındaki kadını tanıttı: Kayınvalidem olur!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Kayınvalidem olur

Kayınvalidem olur

Mehmet Turgut önceki akşam eşi Ada Sanlıman’ın annesi Erel Eryürek’le görüntülendi. Turgut, “Yanlış anlaşılmasın eşimin annesi. Ada, çalışıyor. Kayınvalidem Erel Hanım’la baş başa yemeğe gidiyoruz” dedi. ■ Sayit DURMAZ
2Cam kenarında zor pozlar

Cam kenarında zor pozlar

Oyuncu Zeynep Tokuş, uzun süredir kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdürüyor. Sosyal medya hesabından sık sık zor yoga duruşlarını paylaşan Tokuş, önceki gün yaptığı paylaşımla yine yürekleri ağza getirdi! İki elinin üzerinde baş aşağı duran oyuncu, fotoğrafın altına “cam kenarı şekilleri” yazdı. Fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yağdı
3Bir yaşına daha girdi

Bir yaşına daha girdi

Aylin Coşkun, yeni yaşını önceki akşam yakın dostlarıyla Kuruçeşme’deki Two adlı mekanda kutladı. Hande Yener, Berksan, Burak Yeter gibi ünlü isimlerin katıldığı partide melek şeklinde hazırlanmış bir pasta kesen Coşkun, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.
4Maskeyle imtihanı

Maskeyle imtihanı

Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Etiler’deydi. Oyuncu, maskesinin küpesine dolanması sonucu zor anlar yaşadı. Küçükköse’ye gazeteciler yardım etti. Ünlü oyuncu ardından “Şu an görüştüğüm projeler var ama açıklama yapamam” dedi. ■ Deniz BOY
5Yardım sonrası şalgam içti

Yardım sonrası şalgam içti

Adana Demirspor’un İtalyan futbolcusu Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığı ile yardımda bulundu. Levent, sosyal medya hesabından Balotelli ile fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Sevinç’in ameliyatı, şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını, mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik.”
6Arabesk albüm yaptım

Arabesk albüm yaptım

Emre Kaya, önceki gün Etiler’deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Kaya, yeni albüm projesi hakkında konuştu: “21 şarkıdan oluşan arabesk albüm yaptık. İbrahim Tatlıses’ten Orhan Gencebay’a, Kibariye’den Müslüm Gürses’e kadar kıymetli ustalarımızın eserlerini seslendirdim.” Ünlü şarkıcı, yılbaşı konserleri için yüksek rakam isteyen sanatçılar hakkında, “Ben de o bahsi geçen rakam bandında konser veriyorum” dedi. ■ Deniz BOY
7Paris’te yeni yaş kutlaması

Paris’te yeni yaş kutlaması

Ünlü model Elif Yılmaz, 24’üncü yaşını Paris’te kutladı. Yılmaz, kaldığı Kimpton St. Honore Hotel’inde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bugün benim doğum günüm. Kalbini takip.”
8Rus yapımcıların dikkatini çekti

Rus yapımcıların dikkatini çekti

Murat Evgin, müziklerini yaptığı tarihsel dizi “Myths & Monsters”ın Viasat History Rusya’da yayınlanmasıyla Rus yapımcıların dikkatini çekti. Ünlü müzisyen, yeni film ve dizi müziği toplantıları için Moskova’ya gitti. Sanatçı, havanın eksi 2 derece olduğu saatlerde Kızıl Meydan’da fotoğraf çektirdi.
9Birkaç saatlik ayrılık

Birkaç saatlik ayrılık

Berk Atan’la ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Selin Yağcıoğlu, iddiaya sosyal medyada yanıt verdi. Yağcıoğlu, ayrılık konusu hakkında şöyle dedi: “Hayır yahu, bugün bu konu nereden çıktı bilmiyorum. Biz ilk kez ani bir sinirle ayrıldık, birkaç saat sonra barıştık zaten o kadar.
10Bu kadar eğlence yeter

Bu kadar eğlence yeter

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, geçtiğimiz akşam Rika Cihangir’de görüntülendi. Dışarıda basın mensuplarının olduğunu fark edince mekanı erkenden terk eden Şanlı, “Erkencisiniz” diyen muhabirlere “Bu kadar eğlence yeterli arkadaşlar” yanıtını verdi. Şanlı, özel şoförlü aracına binerek uzaklaştı. ◊ Sayit DURMAZ
11Kedim hastalandı

Kedim hastalandı

Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir’de objektife yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, kedisinin hastalandığını söyledi: “Arkadaşlar kedim hastalandı. Onu veterinere getirdim. Çok üzgünüm. İlaçlarını aldım. Bir de internetten sipariş verdiğim kargolarım geldi, onları aldım. Hava çok soğuk. Şimdi eve gidiyorum.” ◊ Sayit DURMAZ
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