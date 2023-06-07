×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Şimşek'in biyografisi ve kariyer hayatı!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek Kimdir#Mehmet Şimşek Hayatı#Mehmet Şimşek Nereli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 21:45

Mehmet Şimşek'in hayatı ve biyografisi, Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından öne çıkan konulardan oldu. 2009-2015 yılları arasındaki görevinin ardından, tekrardan Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde başbakan yardımcılığı yapmıştı. 2013 yılında Avrupa’da yılın maliye bakanı seçilen Şimşek, aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterildi. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Şimşek'in biyografisi ve kariyer hayatı hakkında bilgiler...

1/3Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu İşte Mehmet Şimşekin biyografisi ve kariyer hayatı

Yeni Kabine listesinin açıklanması ile Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Daha önce de bakanlık görevinde bulunan Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından gündeme geldi. 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak ilk kez meclise giren Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan hükûmette ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. İşte, Mehmet Şimşek'in hayatı ve biyografisi.

2/3MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967’de Batman’da dünyaya geldi. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu. Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Etibank bursu ile yüksek lisans eğitimi için Birleşik Krallığa bağlı olan İngiltere'ye gitti.

Yüksek lisansını Exeter Üniversitesi'nde tamamladı. İngiltere'de bulunduğu dönemde babası öldü. Finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. Mehmet Şimşek, 1998’de İstanbul'da tanıştığı, 1971 doğumlu Amerikalı finansçı Annalise Granwald ile 20 Ocak 1999’da Türkiye’de evlendi. 23 Temmuz 2009 tarihinde Annalise Granwald'dan boşandı. 9 ocak 2010 tarihinden beri Gaziantepli peyzaj mimarı Esra Kara ile evlidir ve ikiz kızları ve bir oğlu vardır. Üç abisi öğretmen emeklisi, bir diğer abisi mühendistir.

3/3Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu İşte Mehmet Şimşekin biyografisi ve kariyer hayatı

Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım başbakanlığında kurulan hükûmetlerde görev aldı. 2009-2015 yılları arasında mâliye bakanı olarak görev yaptı. 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise girdi.

Şimşek, o dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu 60. Türkiye Hükûmeti'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Ayrıca Erdoğan'ın kurduğu 61. Türkiye Hükûmet ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 62. Türkiye Hükûmeti, 63. Türkiye Hükûmeti ve 64. Türkiye Hükûmeti'nde de yer almıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Şimşek Kimdir#Mehmet Şimşek Hayatı#Mehmet Şimşek Nereli