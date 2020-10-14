Mehmet şefi kızdıran tabak! 'Bu iş böyle yürümez'

"BU BİZE ÖZENSİZLİK" Mehmet Şef ise tabağı görünce yemeği bile tatmadı. Mehmet Yalçınkaya, " Bu iş böyle yürümez. Sen buraya yedeklerden geldin. Herkes bir koşuyorsa sen üç koşacaksın. Bu bize bildiğin bir özensizlik. Ben olsam gece de uyumam. Burada çok çalışıp efsane olacaksın. Yoksa senin ömrün burada uzun değil" dedi.