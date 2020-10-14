Mehmet şefi kızdıran tabak! 'Bu iş böyle yürümez'

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırımızı takım pide yarışmasında karşı karşıya geldi. Takım halinde başarılı olan mavi takım haftanın kazananı oldu. Kırmızı takımda yer alan Didem’in tabağı Mehmet şefi çıldırttı! İşte MasterChef’te öne çıkanlar…
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 77. bölümünde kaptanlık düellosunda avantajı kazanan Uğur yarışmacı eşleşmeleri ve yemekleri seçti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan yedi çeşit pide yapmasını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet şef bu turda yarışmacılara 50 dakika süre verdi.
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Süre sonunda pidelerin tadına bakan şefler oy birliği ile haftanın ilk dokunulmazlığı mavi takımın kazandığını açıkladı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi.
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MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için şeflerin karşısında mücadele verdi. Danilo şefin özel tarifi olan Ratatouille için kırmızı takım yarışmacılarına 40 dakika süre verildi.
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Zor geçen bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Didem yemeğini yetiştiremedi ve dağınık bir tabakla şeflerin karşısına çıktı.
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Yemeği ilk tadan Somer Sivrioğlu, "Toparlanman lazım. Emeğine yazık" dedi.
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"BU BİZE ÖZENSİZLİK"
Mehmet Şef ise tabağı görünce yemeği bile tatmadı. Mehmet Yalçınkaya, " Bu iş böyle yürümez. Sen buraya yedeklerden geldin. Herkes bir koşuyorsa sen üç koşacaksın. Bu bize bildiğin bir özensizlik. Ben olsam gece de uyumam. Burada çok çalışıp efsane olacaksın. Yoksa senin ömrün burada uzun değil" dedi.
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Didem ise "Kasnağı çıkartırken çok sık dizemediğim için bozuldu. Bu defa ikinci tabağa geçtim ancak bozulduğu için orada da düzeltemedim" sözleriyle kendini savundu.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK AYYÜCE'NİN
Bireysel dokunulmazlıkta en iyi üç tabağı yapan Sefa, Eray ve Ayyüce oldu. .
Şeflerin ortak kararıyla gecenin kazananı Ayyüce oldu. Dokunulmazlık hakkı kazanan Ayyüce eleme potasına Didem'i yolladı.
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Takım arasında gerçekleşen oylamada ise en çok oyu alan Özgül eleme potasına giden ikinci isim oldu.