Mehmet Muş kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş biyografi bilgileri
Mehmet Muş, yeni kabine değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından biyografisi merak edilen isim olmaya başladı. Ticaret Bakanı olarak görevlendirilen 27. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili olarak da görev almaktaydı. Peki, Mehmet Muş kimdir, nereli? İşte, Ticaret Bakanı Mehmet Muş hakkında detaylı bilgiler
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Mehmet Muş, Ticaret Bakanı olarak görevlendirilmeden önce AK Parti içerisinde bazı görevlerde bulunmuştur. 24, 25, 26, 27. Dönem Milletvekilliği yapan Mehmet Muş, NATOPA Türk Grubu ve AK Parti MKYK üyeliği gibi görevlerde bulundu. İşte, Mehmet Muş'un biyografisi hakkında detaylı bilgiler;
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Mehmet Muş, 1982 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.
Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
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24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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Mehmet Muş, 21 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete bilgilerine göre Ticaret Bakanı olarak görevlendirildi.