Mehmet Muş kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş biyografi bilgileri

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.



Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.