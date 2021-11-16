Mehmet Karahan’a ne oldu? Cesedin yeri ormanlık alan mı? DJ Gezgin olayında son gelişmeler
Müge Anlı canlı yayınında Radyocu DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın kaybına ilişkin araştırmalar haftalardır devam ediyor. Cinayete kurban gittiği iddia edilen Mehmet Karahan'ın cesedi ve katili aranırken bir tanığın ortaya attığı iddia dengeleri bir kez daha değiştirdi. Peki, Mehmet Karahan’a ne oldu? Cesedin yeri ormanlık alan mı? İşte DJ Gezgin olayında son gelişmeler
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Manisa’da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında yaptığı açıklamalarla başta Müge Anlı olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı.
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YILLARCA SUSTU
Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi Cemal Durmaz olduğunu belirtti. Yaşanılanları “Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş.” sözleriyle özetleyen Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.
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GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİALARI SORU İŞARETİ BIRAKTI
Aileyi yakından tanıyan görgü tanıkları, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.
DOLANDIRICILIK İDDİASI
İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.
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CESEDİN YERİ ORMANLIK ALAN MI?
İddiaya göre Fatma Hanım, kardeşi olan Radyocu Mehmet Karahan'ın cesedinin gömüldüğü yeri biliyordu. Aysun Hanım, DJ Gezgin hakkında ablası Fatma Hanım'ın, "Sevgilim beni odaya kilitleyip kardeşimi döverek öldürdü, cesedi de evin yanındaki ormana gömdü" sözleriyle kendisine itirafta bulunduğunu söyledi.