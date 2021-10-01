Mehmet Faruk Saygın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın biyografisi

MEHMET FARUK SAYGIN KİMDİR? Bursa'da 1993 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamlayan Kaymakam Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.



2018 yılında 106. dönem Kaymakamı olarak Bursa Valiliğinde Mülki İdare Amirliğine intisap etti. 2020-2021 yıllarında Konya - Emirgazi Kaymakamı olarak görev yaptı. Kaymakam Saygın, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 19.08.2021 tarihli ve 2021/142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kemalpaşa Kaymakamlığına atanmıştır. Aynı zamanda Artvin Vali Yardımcısı V. olarak görevlendirilmiştir.