Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’dan 24 yıl sonra şaşırtan karar
Masumiyet dizisi 24 Mayıs Pazartesi akşamı final yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan'dan 24 yıl sonra şaşırtan bir haber geldi.
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Başrollerini Hülya Avşar ve Deniz Çakır ile paylaştığı 'Masumiyet' dizisi final yapan Mehmet Aslantuğ, yeni projesinde yola eşi Arzum Onan ile devam edecek.
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Akşam gazetesinde yer alan habere göre; yıllar sonra tekrar aynı projede yer alacak olan ikili, 1997 yılında ekrana gelen 'Sıcak Saatler' dizisinin devam hikayesini 'Son Cemre' adıyla yeniden çekecekler.
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Eşinin ricası üzerine tekrar setlere dönmeye hazırlanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, yıllar önce oynadığı 'Sedat Yalçın' ve 'Buket Hazal'ın değişen hayatlarını anlatacak.
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24 yıl önce yayınlanan 'Sıcak Saatler'in devamı olacak 'Son Cemre' için geniş bir kadro oluşturmak isteyen Mehmet Aslantuğ, bir süredir bu projenin üzerinde çalıştığını da belirtti.
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'Masumiyet' dizisinin çekimleri sebebiyle projeyi askıya almak durumunda kalan Aslantuğ, rol aldığı dizinin finali sonrası çekimlere başlamayı bekliyor.
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Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Can adında bir oğlu var.