Mehmet Aslantuğ oğlu Can Aslantuğ'u tıraş etti! 'Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu'

Arto'yu tıraş edip eve aldılar! Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyan Arto, koronavirüs salgını sonrası Türkiye’ye İngiltere ve Polonya aktarmalı gelmişti. Arto “Türkiye’ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar” dedi.