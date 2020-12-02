Dekolteye sansür! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 25 yaşında...

BENİM DURU GÜZELİM Nergis Kumbasar ise kızının eski fotoğraflarının altına bu notu düştü: Benim duru güzelim, neşeli ama duyarlı,akıllı ama kibirden uzak, samimi ama sınırlarını bilen, fikrini söylemekten çekinmeyen ama karşısındakini de anlamaya gayret eden, her ortamda kendi gibi olan tweetym, 24.yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı getirir inşallah. Daha nice yıllar tüm sevdiklerinle sağlıkla, mutlulukla hep birlikte kutlamamızı diliyorum