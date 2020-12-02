Dekolteye sansür! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 25 yaşında...
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin’in 25'inci doğum günü partisine katıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BUGÜN BENİM PRENSİM DOĞMUŞ
Zor günleri atlatan Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali Sadi ile mutluluk fotoğraflarını "Bugün benim prensesim doğmuş" doğmuş notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
2
Abone Ol
BENİM DURU GÜZELİM
Nergis Kumbasar ise kızının eski fotoğraflarının altına bu notu düştü: Benim duru güzelim, neşeli ama duyarlı,akıllı ama kibirden uzak, samimi ama sınırlarını bilen, fikrini söylemekten çekinmeyen ama karşısındakini de anlamaya gayret eden, her ortamda kendi gibi olan tweetym, 24.yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı getirir inşallah. Daha nice yıllar tüm sevdiklerinle sağlıkla, mutlulukla hep birlikte kutlamamızı diliyorum
3
Abone Ol
ALİ SADİ KOCAMAN OLDU
Ablası Yasmin Erbil'i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan 14 yaşındaki Ali Sadi'nin uzun boyu dikkat çekti. Ali Sadi’nin boyunun babasını geçtiği görüldü.
4
Abone Ol
DEKOLTEYE SANSÜR
Mehmet Ali Erbil'in, kızı Yasmin'in bu fotoğrafını sansürleyerek paylaşması dikkat çekti.