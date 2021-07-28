Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil kimdir, ne zaman öldü?

Raşit Rıza, Sadi Tek, Muhsin Sabahattin, Cemal Şakir, Dormen, Çığır Sahne, Küçük Sahne, Ses Tiyatrosu ve Anadolu’da birçok tuluat sahnelerinde oynadı. “Doktorun Hatırası”, “Yayla Kartalı”, “Casuslar” gibi birçok oyunlarda başrol oynadı.



Tiyatronun yanı sıra sinema oyunculuğu da yaptı. Türk sinemasının en çok aranılan yüzlerinden oldu. Sanatçının Okan, Mustafa, Mehmet Ali ve Yeşim adında dört çocuğu oldu.