Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil kimdir, ne zaman öldü?
Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil ile ilgili sözleri ardından gözler usta oyuncuya çevrildi. Yeşilçam'ın tanıdık simalarından olan Saadettin Erbil, İstanbul'da beyin kanaması sonucu öldü, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Peki, Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil kimdir, ne zaman öldü?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Saadettin Erbil (d. 6 Mart 1925, İstanbul - ö. 16 Kasım 1997, İstanbul) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
2
Raşit Rıza, Sadi Tek, Muhsin Sabahattin, Cemal Şakir, Dormen, Çığır Sahne, Küçük Sahne, Ses Tiyatrosu ve Anadolu’da birçok tuluat sahnelerinde oynadı. “Doktorun Hatırası”, “Yayla Kartalı”, “Casuslar” gibi birçok oyunlarda başrol oynadı.
Tiyatronun yanı sıra sinema oyunculuğu da yaptı. Türk sinemasının en çok aranılan yüzlerinden oldu. Sanatçının Okan, Mustafa, Mehmet Ali ve Yeşim adında dört çocuğu oldu.
3
Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in babası olan Sadettin Erbil, çok sayıda filmde oynadı ve seslendirme yaptı. 16 Kasım 1997'de İstanbul'da beyin kanaması sonucu öldü, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.