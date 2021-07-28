Mehmet Ali Erbil'in annesi ve babası kim? Mehmet Ali Erbil'in annesiyle ilgili itirafları
Mehmet Ali Erbil Paylaş Benimle programına konuk olarak katıldı. Hastalığını, hayatının kırılma noktalarını anlatan Mehmet Ali Erbil, annesiyle ilgili de çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Erbil daha önce de yaptığı açıklamalarda "Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim" ifadelerini kullanmıştı. Annesi ve babasıyla yaşadıklarını anlatan Mehmet Ali Erbil zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
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Şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı programda "Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim asla" açıklamasında bulunmuştu. Erbil, çocuklukta yaşadıklarını bir kez daha Paylaş Benimle programında dile getirdi.
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Paylaş Benimle programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, anne ile ilişkisinin başlarda iyi olduğunu ancak annesinin kendisinden 10 yaş küçük bir doktorla evlendikten sonra değiştiğini söyledi. Anne -baba ilişkisini hiç hatırlamadığını ifade eden Erbil, bir tek sünnet töreninden bir kareyi hatırladığını ifade etti.
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Mehmet Ali Erbil yaşadıklarını "Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam, bir komşumuz vardı ona yıkattırırdım. Elalemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum, bu çok acı bir şey. Bir televizyon programında bahsettim, küstü bana, konuşmuyor. " sözleriyle anlattı.
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MEHMET ALİ ERBİL'İN ANNESİ YURDAGÜL EKEN KİMDİR?
Yurdagül Eken, evlendiğinde 16 yaşındaydı. Eşi Saadettin Erbil Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıydı. Çiftin beraberliği uzun sürmedi, ayrılıktan sonra Yurdagül Eken önce baba evine döndü, daha sonra kendisinden 10 yaş küçük bir doktorla nikah masasına oturdu.