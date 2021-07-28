Mehmet Ali Erbil'in annesi ve babası kim? Mehmet Ali Erbil'in annesiyle ilgili itirafları

Mehmet Ali Erbil yaşadıklarını "Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam, bir komşumuz vardı ona yıkattırırdım. Elalemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum, bu çok acı bir şey. Bir televizyon programında bahsettim, küstü bana, konuşmuyor. " sözleriyle anlattı.