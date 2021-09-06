Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi
Kimisi hala sürüyor kimisi noktalandı ama onlar aşklarını gözler önünde yaşadı. Peki nasıl tanıştılar? İşte ünlülerin birbirinden ilginç tanışma hikayeleri...
Mehmet Ali Erbil (64), hafta sonunu Belarus’ta geçirdi. Yıllar sonra ilk kez Serkan Kaya ile sahneye çıktı. Bu arada ünlü komedyen, 1 aydır birlikte olduğu 24 yaşındaki sevgilisi Kristina ile görüntülendi. Çift Türkiye’de uçakta tanıştı. Kristina, Belarus’un başkenti Minsk’te yaşıyor. Erbil aşkını görmek için her hafta sonu Belerus’a gidiyor.
Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir organizasyonlarda yer almayan Mehmet Ali Erbil, üç yıl sonra ilk kez Belarus- Minsk’te sahneye çıktı. Erbil, esprileriyle konuklarını güldürdü. Gecede Serkan Kaya da konser verdi. Erbil’le sahnede sohbet eden şarkıcı, ünlü komedyenin anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.
TAM 40 YAŞ KÜÇÜK
Son dönemde sık sık Belarus’a giden Mehmet Ali Erbil’in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi.
Görücü usulü tanıştık
Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı:
Bugüne kadar özel hayatına dair açıklama yapmayan profesör, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" dedi.
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