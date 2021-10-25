Mehmet Ali Erbil'e kardeş desteği

‘Güzele ne yakışmaz' YILDIZ Tilbe, önceki akşam Luvia Yeşilköy’de sürprizlerle dolu bir geceye imza attı. Uzun süre sonra ilk kez bir gazinoda sahne alan sanatçı, “Bu geceye sizin için özel hazırlandım. Baştan aşağıya kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz” diyerek herkese tebessüm ettirdi. Romantik şarkılarıyla misafirlerine duygu sağanağı yaşatan Tilbe, gecenin sonunda Karadeniz şarkılarıyla sürprizlerle dolu geceyi coşkulu bir şekilde tamamladı.