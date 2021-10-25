Mehmet Ali Erbil'e kardeş desteği

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Kardeş desteği
Yaşadığı sağlık problemlerinin ardından hakkındaki taciz iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, önceki gün İstinye Park’taydı. Aracından kardeşi Mustafa Erbil’in desteğiyle inen ünlü şovmen, kendisi için getirilen tekerlekli sandalyeye oturarak AVM’ye girdi. Önce yemek yiyen kardeşler, sonra alışveriş yaptı. Fotoğraf çeken muhabirlere teşekkür etmekle yetinen komedyen, soruları yanıtsız bıraktı.
2
Assolist Ebru
Ebru Yaşar önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahneye çıktı. Sanatçı, “Özlenen gazino günlerinin geri dönmesi hepimiz için apayrı bir heyecan” dedi. Sahne öncesi kulisinde basın mensuplarını ağırlayan Yaşar, single ya da albüm çalışması olup olmadığı sorusuna da “Bir-iki şarkılık sürpriz bir proje yapabilirim” yanıtını verdi.
3
Anahtar Rocky'de
Ekranların başarılı oyuncusu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Vale ücretini ödemek için gittiği kulübede Rocky’yi gören oyuncu, gözlerine inanamadı! Araç kartını uzattığı eğitimli köpek, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. (Deniz BOY)
4
‘Güzele ne yakışmaz'
YILDIZ Tilbe, önceki akşam Luvia Yeşilköy’de sürprizlerle dolu bir geceye imza attı. Uzun süre sonra ilk kez bir gazinoda sahne alan sanatçı, “Bu geceye sizin için özel hazırlandım. Baştan aşağıya kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz” diyerek herkese tebessüm ettirdi. Romantik şarkılarıyla misafirlerine duygu sağanağı yaşatan Tilbe, gecenin sonunda Karadeniz şarkılarıyla sürprizlerle dolu geceyi coşkulu bir şekilde tamamladı.
5
Tiyatroda telefonu kapatın
SİNAN Kunter, Gain’de yayınlanan ‘Kahveye Bekleriz’ programında bu hafta tiyatronun yaşayan efsanesi Haldun Dormen’i ağırladı. Bir fincan kahve eşliğinde Kunter ile dünü, bugünü ve yarını beraber ele alan usta sanatçı, “Tiyatrocu olmasam bile yine tiyatrocu olurdum” diye konuştu. Tiyatronun değişimine de değinen Dormen, yeniliklere karşı olmadığı halde yenilenmenin de yavaş olması gerektiğini belirterek, “Lütfen telefonlarınızı kapatın, oyuna devam edelim” dedi.