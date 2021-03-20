Mehmet Ali Erbil zor günleri geride bıraktı

Ruj sürmüş bir kadını öpmem “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinde rol alan Korcan Kol, Moodboard dergisi için objektif karşısına geçti. Genç oyuncu “Karşı cinste seni en çok hangi özellik etkiler” sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: “Ruhu da görüntüsü de doğal olan kadınlardan hoşlanıyorum. Makyaj yapmayan kadın daha çok ilgimi çeker. Çok makyaj yapan ve özellikle kırmızı ruj sürmüş bir kadın kolay kolay dikkatimi çekmez. Rujlu bir kadını öpmem, kendimi rujla öpüşmüş gibi hissederim.”