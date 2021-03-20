Mehmet Ali Erbil zor günleri geride bıraktı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Zor günlerin ardından
2018’de düşerek kaburgalarını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nüksettiği için büyük sıkıntılar yaşayan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy’deki Atlas Balık’ta yakınlarıyla bir araya geldi.
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Çıkışta yürümekte zorluk çekmesine rağmen muhabirleri kırmayıp soruları yanıtlayan ünlü şovmen, “Uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Çok zor günler geçirdim. Şimdi Allah’a çok şükür iyiyim” dedi. Yeni bir projede yer alacağını söyleyen Erbil, ısrarlı sorular karşısında “Yok yahu ne projesi, espri yapıyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)
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Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar ile kızı Yasmin de yemekteydi.
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Aşk sorularını duymadı
Başrol oynadığı dizideki partneri Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, şimdilerde ise cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Murat Akdoğan’la birlikte olduğu haberleriyle gündemde.
Güzel oyuncu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran Erçel’e çıkışta Murat Akdoğan’la ilgili dedikodular soruldu. Hızlı adımlarla aracına yönelen oyuncu, muhabirleri duymazdan geldi.(Deniz BOY)
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Bu daha başlangıç
Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. İlk İngilizce şarkısı “Retrograde”in elde ettiği başarıdan memnun olduğunu dile getiren genç popçu, yurtdışı hedeflerinin başlangıcında olduğunu söyledi: “Grammy ödüllü özel bir ekiple çalışıyorum. Bu şarkımız da bizim yurtdışı projelerimizin ilk adımı. Devamı gelecek. Hedeflediğim noktaya emin adımlarla gidiyorum. Aldığımız geri dönüşler, yorumlar beni çok mutlu ediyor. Yurtdışında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.”
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Doğal Şafak
Şafak Pekdemir önceki gün Vadistanbul’da objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla öğle yemeğinde buluşan ünlü oyuncu, saçlarındaki beyazlarla alakalı soruları “Ben hep doğallıktan yanayım sadece sette bakım ve makyaj yapılıyor, o da rolüm gereği. Onun dışında kaşlarımı da almam, saçlarımı da boyatmam. Hatta yakın arkadaşlarım bana ‘doğal Şafak’ derler” diye yanıtladı.
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Morali bozuk
12 yıldır beslediği ‘Shih Tzu’ cinsi köpeği Çiko’yu kaybeden Merve Boluğur önceki gün İstinyePark’taydı. Bir kız arkadaşıyla Markalar Sokağı’nda bulunan Masa Restoran’dan çıkarken görüntülenen Boluğur’un moralsiz olduğu gözden kaçmadı. Ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını da yanıtsız bıraktı.
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10 yıl önce aldatıldım
Genç şarkıcı Alara Kuru, ilk şarkısı “Yüreğim Sana”nın klibi için Wilma Elles ve Burak Bozdağ ile kamera karşısına geçti. Kuru, “15 yıllık birikimimi bir günde ortaya çıkarmaya karar verdim. Destekçilerim Wilma Elles’e ve Burak Bozdağ’a teşekkür ederim” dedi. Klipte aldatan bir kadını canlandıran Wilma Elles, 10 yıl önce sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı: “Bu durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor, en önemlisi dürüst olmak.” ◊ Behlül AYDIN
9
Deniz Seki’ye kırgınlığım yok
Şarkıcı Bayhan, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. 2003 yılında katıldığı “Popstar” yarışmasında hapis yattığı için kendisini eleştiren Deniz Seki’nin yeni şarkısını sosyal medyasında paylaşan Bayhan konu hakkında “Şarkı çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim” dedi. Ünlü şarkıcıya bir kırgınlığı da olmadığını belirten Bayhan “Deniz Seki ile görüşmemiz için bir gerekçe yok. Kendisine karşı hiçbir kırgınlığım yok” diye konuştu. (Sayit DURMAZ )
10
Ruj sürmüş bir kadını öpmem
“Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinde rol alan Korcan Kol, Moodboard dergisi için objektif karşısına geçti. Genç oyuncu “Karşı cinste seni en çok hangi özellik etkiler” sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: “Ruhu da görüntüsü de doğal olan kadınlardan hoşlanıyorum. Makyaj yapmayan kadın daha çok ilgimi çeker. Çok makyaj yapan ve özellikle kırmızı ruj sürmüş bir kadın kolay kolay dikkatimi çekmez. Rujlu bir kadını öpmem, kendimi rujla öpüşmüş gibi hissederim.”
11
Çölde aşk
Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, tatil için Dubai’yi seçen ünlülerden oldu. Çift, çocuklarını İstanbul’da bırakıp yalnız çıktıkları tatillerinde çölde safari yapmayı ihmal etmedi. Şahin, ATV araç sürdüğü videoları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Takipçileri ise şarkıcı ve eşinin tarzını Mad Max filmindeki karakterlere benzetti. Şahin, Berkay ile çölde gün batımını izledikleri anı ise şu notla paylaştı: “Sevgilim, hayat arkadaşım. Her şey seninle güzel.” Berkay ise yeni şarkısı “Yeter ki Sen İste”nin kutlamasını yaptıklarını belirtti.