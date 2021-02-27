Mehmet Ali Erbil zor günleri anlattı: Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordum!

Bir kadın tarafından aldatıldığıma şahit olmadım ama olabilir, kimse kimsenin peşine dedektif takmadan emin olamaz ki. Bir de kadınlar şeytandır, ayakta uyuturlar seni. Biz bir yalan söyleriz, iki saat sonra yakalanırız. Çok aptalız. O mesajı silmeyi bile akıl edemeyiz. Ben çok yakalandım öyle. Mesajı gidip tuvalette çekiyorum ama silmeyi akıl edemiyorum, düşünsene salaklığı. (Gülüyor) Bir defasında eski eşlerimden birine çok fena yakalanmıştım.