Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgasının detayları... Tecavüz suçlaması ardından yanıt geldi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasındaki kavga büyüyor. Mehmet Ali Erbil’in “ Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar” açıklaması ardından Seda Sayan, ünlü şovmenin evinde çalışan bir kadına tecavüz ettiğini iddia etti. Sosyal medyadaki paylaşım ardından Mehmet Ali Erbil’den de iddialara yanıt geldi.
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki sözlü atışmalar tecavüz suçlamasına kadar dayandı. Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaştı.
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"BENİ ARAYIP, SORMADI"
Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" dedi.
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SESSİZ KALDIĞIM İÇİN GEÇMİŞİM KİRLİ
Mehmet Ali Erbil’in açıklamaları ardından sinirlerine hakim olamayan Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.
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Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddiaları karşısında bir açıklama yaptı: Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği, tanıdığı... Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz.Ama sizler de biliyorsunuz ki 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar.Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı...
Siz de sormadınız mı 'madem böyle bir şey vardı niye sustun' diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın.